Cap Go Meh 2026, Pramono Kenakan Cheongsam Oranye Motif Batik

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERAYAAN Cap Go Meh 2026 di Jakarta, digelar sebagai puncak perayaan Imlek 2577 Kongzili. Perayaan Cap Go Meh Jakarta ini, diselenggarakan oleh Pemprov Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta diadakan di Kawasan Glodok Pancoran Chinatown, Jakarta Barat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir bersama istri, Hani Pramono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pramono hadir mengenakan cheongsam berwarna Oranye motif batik sedangkan ibu Hani berwarna coklat.
Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta era sebelumnya juga turut meriahkan puncak perayaan imlek tersebut. Hadir mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Anies Baswedan, Pejabat Gubernur Teguh Setyabudi dan tokoh-tokoh lainnya.
Pantauan Media Indonesia di lokasi, mereka diarak dengan liong, enggrang, barongsai, hingga ondel-ondel. Mereka berjalan dari gerbang utama kawasan Chinatown glodok hingga menuju depan Pancoran Chinatown Point.
Cap Go Meh merupakan puncak rangkaian Imlek dan menjadi tanda berakhirnya pergantian tahun baru China. Cap Go Meh berasal dari dialek Hokkian yang artinya hari kelima belas dari perayaan Imlek. (H-2)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan judi online (judol) yang digencarkan pemerintah pusat.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan telah melakukan penertiban pada manusia gerobak yang kerap ditemukan di berbagai wilayah Jakarta.
Berdasarkan survei, sejumlah wajah baru masuk dalam bursa bakal capres 2029 antara lain Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Pemprov DKI telah meminta sejumlah perusahaan melakukan perbaikan, bahkan menjatuhkan teguran tertulis kepada pengelola gedung yang masih memanfaatkan air tanah.
Pramono Anung menjelaskan alasan Pemprov DKI belum melakukan pengaspalan sejumlah ruas jalan yang berlubang pascahujan deras.
