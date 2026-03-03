Cap Go Meh 2026, Pramono Kenakan Cheongsam Oranye Motif Batik

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERAYAAN Cap Go Meh 2026 di Jakarta, digelar sebagai puncak perayaan Imlek 2577 Kongzili. Perayaan Cap Go Meh Jakarta ini, diselenggarakan oleh Pemprov Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta diadakan di Kawasan Glodok Pancoran Chinatown, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir bersama istri, Hani Pramono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pramono hadir mengenakan cheongsam berwarna Oranye motif batik sedangkan ibu Hani berwarna coklat.

Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta era sebelumnya juga turut meriahkan puncak perayaan imlek tersebut. Hadir mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Anies Baswedan, Pejabat Gubernur Teguh Setyabudi dan tokoh-tokoh lainnya.

Pantauan Media Indonesia di lokasi, mereka diarak dengan liong, enggrang, barongsai, hingga ondel-ondel. Mereka berjalan dari gerbang utama kawasan Chinatown glodok hingga menuju depan Pancoran Chinatown Point.

Cap Go Meh merupakan puncak rangkaian Imlek dan menjadi tanda berakhirnya pergantian tahun baru China. Cap Go Meh berasal dari dialek Hokkian yang artinya hari kelima belas dari perayaan Imlek. (H-2)