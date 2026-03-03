Sudinsos: Persepsi Peluang Ekonomi Jadi Alasan PPKS Datang ke Jakarta Tiap Ramadan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SUKU Dinas Sosial Jakarta Selatan menyampaikan bahwa anggapan besarnya peluang ekonomi di Ibu Kota menjadi salah satu pemicu kedatangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"Ada yang memang mau cari penghidupan di Jakarta, ada juga yang cari keluarga tapi tidak ketemu, ada juga yang menganggap Jakarta masih banyak peluang ekonomi," kata Kepala Sudinsos Jakarta Selatan Bernard Tambunan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/3).
Bernard menjelaskan, latar belakang kedatangan PPKS cukup beragam. Sebagian datang dengan harapan memperoleh pekerjaan, sementara lainnya berupaya menemukan anggota keluarga yang tak berhasil dijumpai.
Menurutnya, ada pula pendatang yang meyakini mereka tetap bisa bertahan hidup di Jakarta walau tanpa pekerjaan tetap. Cara yang ditempuh, misalnya dengan mengemis atau memulung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Jakarta Selatan sebagai wilayah perbatasan dengan daerah penyangga membuat arus masuk pendatang relatif tinggi," ujar Bernard.
Dalam menangani persoalan ini, Sudinsos Jakarta Selatan melakukan penjangkauan serta asesmen awal guna menentukan tindak lanjut yang tepat. Langkah tersebut mencakup rujukan ke panti sosial maupun pemulangan ke daerah asal melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
Bernard menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata penertiban.
Fokusnya juga pada pembinaan agar setiap PPKS memperoleh penanganan sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memfasilitasi proses pemulangan dengan menggandeng layanan transportasi resmi agar berjalan tertib dan terkoordinasi.
Pada periode awal Ramadan 1447 Hijriah, Sudinsos Jakarta Selatan mengamankan 16 PPKS.
Dari jumlah tersebut:
Lima orang merupakan gelandangan
Lima orang pengemis
Tiga orang kategori terlantar
Satu orang disabilitas mental
Satu orang lansia terlantar
Satu orang masuk kategori non-PPKS
Jika dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih rendah. Pada Maret 2025, tercatat sebanyak 114 orang terjaring.
Secara keseluruhan, sepanjang 2025 Sudinsos Jakarta Selatan telah melakukan penjangkauan terhadap 700 PPKS. (Ant/E-4)
