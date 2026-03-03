Sudinsos: Persepsi Peluang Ekonomi Jadi Alasan PPKS Datang ke Jakarta Tiap Ramadan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggencarkan razia penertiban seperti gelandangan dan pengemis (Gepeng) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama Ramadan. Razia yang menjadi kegiatan rutin se(MI/Rudi Kurniawansyah)

SUKU Dinas Sosial Jakarta Selatan menyampaikan bahwa anggapan besarnya peluang ekonomi di Ibu Kota menjadi salah satu pemicu kedatangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Ada yang memang mau cari penghidupan di Jakarta, ada juga yang cari keluarga tapi tidak ketemu, ada juga yang menganggap Jakarta masih banyak peluang ekonomi," kata Kepala Sudinsos Jakarta Selatan Bernard Tambunan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/3).

Beragam Alasan PPKS Datang ke Jakarta

Bernard menjelaskan, latar belakang kedatangan PPKS cukup beragam. Sebagian datang dengan harapan memperoleh pekerjaan, sementara lainnya berupaya menemukan anggota keluarga yang tak berhasil dijumpai.

Menurutnya, ada pula pendatang yang meyakini mereka tetap bisa bertahan hidup di Jakarta walau tanpa pekerjaan tetap. Cara yang ditempuh, misalnya dengan mengemis atau memulung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Jakarta Selatan sebagai wilayah perbatasan dengan daerah penyangga membuat arus masuk pendatang relatif tinggi," ujar Bernard.

Strategi Penanganan PPKS oleh Sudinsos

Dalam menangani persoalan ini, Sudinsos Jakarta Selatan melakukan penjangkauan serta asesmen awal guna menentukan tindak lanjut yang tepat. Langkah tersebut mencakup rujukan ke panti sosial maupun pemulangan ke daerah asal melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.

Bernard menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata penertiban.

Fokusnya juga pada pembinaan agar setiap PPKS memperoleh penanganan sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memfasilitasi proses pemulangan dengan menggandeng layanan transportasi resmi agar berjalan tertib dan terkoordinasi.

Data Penjangkauan Awal Ramadan 1447 H

Pada periode awal Ramadan 1447 Hijriah, Sudinsos Jakarta Selatan mengamankan 16 PPKS.

Dari jumlah tersebut:

Lima orang merupakan gelandangan

Lima orang pengemis

Tiga orang kategori terlantar

Satu orang disabilitas mental

Satu orang lansia terlantar

Satu orang masuk kategori non-PPKS

Jika dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih rendah. Pada Maret 2025, tercatat sebanyak 114 orang terjaring.

Secara keseluruhan, sepanjang 2025 Sudinsos Jakarta Selatan telah melakukan penjangkauan terhadap 700 PPKS. (Ant/E-4)