Sambut Ramadan, Majelis Taklim Nirwana Club Tangsel Gelar Wisata Ziarah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GUNA menguatkan silaturahmi, persaudaraan, dan kekeluargaan serta menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Majelis Taklim Nirwana Club dan Jalan Sehat, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar kegiatan wisata ziarah belum lama ini. Rombongan yang berjumlah sekitar 60 orang dengan menggunakan sebuah bus bertolak dari Kedaung Tangsel menuju Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, untuk menziarahi pemakaman Syekh Abdul Muhyi sekaligus menelusuri Goa Safarwadi yang terkenal di wilayah tersebut.

Ketua Penyelenggara wisata ziarah Nirwana Club, Suwardi yang akrab disapa Joy, mengutarakan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyelenggarakan wisata ziarah. "Alhamdulillah sepertinya sudah menjadi tradisi ziarah wisata bagi warga Kedaung, Pamulang, dan sekitarnya di Tangsel ini. Tentu saja perjalanan ini selain wisata juga berziarah pada tokoh-tokoh ulama yang dapat kita petik suri tauladan kehidupan dan pengabdian mereka dalam menyiarkan agama Islam," kata Joy.

Di lokasi pemakaman, banyak umat Islam dari berbagai wilayah Nusantara yang juga menggunakan bus nampak khusyuk berzikir dan berdoa.

Baca juga : Tradisi Nyekar Jelang Ramadan 1447 H: TPU di Tasikmalaya Mulai Dipadati Peziarah

Syekh Abdul Muhyi merupakan ulama penyebar Islam di kawasan Pamijahan Tasikmalaya, Jawa Barat, dan sekitarnya. Ia dikenal sebagai pembawa Tarekat Syathariyah yang silsilahnya tidak menggunakan sanad Walisanga, tetapi langsung kepada Syekh Abdurra’uf as-Singkili, ulama besar Aceh. Tarekat Syekh Abdul Muhyi telah dikaji banyak sarjana di tanah air. Usai dari Pamijahan, rombongan bertolak menuju Pangandaran, Kabupaten Ciamis, untuk beristirahat satu malam. Di sini para peserta menikmati wisata pantai serta berenang, selain itu mengunjungi wisata pantai lainnya, Batu Hiu, sembari berfoto di pinggir pantai yang masih bersih dan asri.

Bagi Haji Amir, yang mengaku pernah wisata ke beberapa wilayah di luar negeri, keindahan pantai di tanah air sangat baik. "Jadi kita sebenarnya enggak usah jauh-jauh wisata ke luar negeri. Di tanah air kita hebat kok wisata pantai dan lain-lainnya," kata Haji Amir yang merupakan mantan Lurah Kedaung ini. Dia mengaku menikmati perjalanan wisata ziarah karena memang senang atau "hobi" berziarah ke makam-makam wali atau penyebar agama di Nusantara ini.

Senada dikemukakan Pedro, yang mengaku gemar berziarah juga, ia berharap melalui acara ini dapat memetik hikmah baik. "Insya Allah nanti saya akan ziarah lagi ke Habib Luar Batang dan tokoh ulama di Jawa Tengah," ungkap Debro yang juga Kepala Rukun Warga di Kedaung itu. Setelah rekreasi melepas penat di Pangandaran, selanjutnya rombongan menuju kunjungan terakhir, yakni ziarah ke pemakaman Syekh Panjalu di Panjalu, Ciamis.

Setibanya di kawasan Panjalu menjelang sore, rombongan Nirwana Club berbaur dengan rombongan wisata ziarah lainnya, antre dengan tertib menaiki perahu kecil di Danau Lengkong menuju pemakaman. Dipimpin Ustaz H. Abdullah, rombongan dengan tertib melakukan zikir dan doa di area pemakaman Syekh Panjalu tersebut.

Mengutip situs NU Online menyebutkan bahwa KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur menemukan makam tersebut atas petunjuk yang diterimanya melalui mimpi untuk menziarahi makam seorang wali yang terletak di Pulau Nusa Gede, yang dimaksud adalah makam Syekh Panjalu, salah seorang penyebar Islam di wilayah Pasundan tersebut. (H-2)