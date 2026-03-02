JIP Jadikan Ramadan Momentum Perkuat Kepedulian Sosial

Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas.(JIP)

Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas melalui acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Gedung Jaya, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang secara konsisten dijalankan JIP sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris, jajaran Direksi dan Manajemen JIP, mitra strategis perusahaan, serta anak-anak yatim piatu sebagai penrima santunan. Rangkaian kegiatan meliputi tausiyah Ramadan, doa bersama, penyerahan santunan secara simbolis, serta buka puasa bersama dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Direktur Utama JIP, Nur Iswan, menyampaikan bahwa kegiatan Berbagi Tanpa Batas mencerminkan nilai perusahaan yang menjunjung tinggi empati dan solidaritas sosial.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan memperluas manfaat. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran JIP tidak hanya dirasakan dalam aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Santunan ini adalah bentuk dukungan moral sekaligus komitmen kami untuk terus berbagi kebahagiaan,” ujar Iswan dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (2/3).

Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Pendukung JIP, Santosa, menegaskan bahwa kegiatan sosial merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mampu tumbuh bersama masyarakat. Kami percaya bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi reputasi dan kepercayaan publik. Melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, kami ingin terus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan,” jelas Santosa.

Selain memberikan bantuan finansial, kegiatan ini juga bertujuan memberikan dukungan moral kepada anak-anak yatim piatu agar tetap memiliki semangat dan optimisme dalam meraih masa depan. Pelaksanaan kegiatan ini turut didukung oleh kolaborasi sejumlah mitra dan sponsor yang memiliki visi kepedulian sosial yang sejalan dengan JIP.

“Apresiasi yang tinggi dan terima kasih kami ucapkan kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Berbagi Tanpa Batas, yaitu Jaris & K, Bank Jakarta, Jala Lintas Media, dan Mandiri Taspen. Dukungan dan partisipasi yang diberikan menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi ini membawa dampak positif,” tutup Iswan. (E-3)