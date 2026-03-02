Semarakkan Ramadan, Alumni SMAN 3 Jakarta Gelar Kegiatan Mengaji dan Berbagi

Komunitas Teladan Thalabul Ilmi Lintas Angkatan bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Teladan (IKAT) SMAN 3 Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Teladan Mengaji & Berbagi.(MI/HO)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, komunitas Teladan Thalabul Ilmi Lintas Angkatan bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Teladan (IKAT) SMAN 3 Jakarta akan menggelar kegiatan bertajuk Teladan Mengaji & Berbagi. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 7 Maret 2026, bertempat di Masjid Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dirancang sebagai gerakan kebersamaan yang memadukan aktivitas keagamaan, edukasi, dan kepedulian sosial. Fokus utamanya adalah mempererat silaturahmi antar-alumni lintas generasi sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Rangkaian Acara dan Kontribusi Sosial

Agenda yang dimulai pukul 14.00 WIB ini akan diisi dengan berbagai kegiatan produktif, di antaranya:

Khataman Al-Qur’an bersama dan kajian Ramadan.

Buka puasa bersama dan salat tarawih berjamaah.

Pemberian santunan kepada 250 anak yatim.

Bazar UMKM yang melibatkan alumni dan keluarga besar Teladan.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Thalabul Ilmi, Zulfikar Latief, menjelaskan bahwa acara ini merupakan wadah kolaborasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah.

“Ramadan adalah momentum terbaik untuk menyatukan kembali energi kebaikan lintas angkatan. Melalui Teladan Mengaji & Berbagi, kami ingin menghadirkan ruang silaturahmi yang hangat sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama,” ujar Zulfikar.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan gerakan berkelanjutan.

“Kami ingin alumni tidak hanya terhubung secara emosional, tetapi juga tumbuh bersama dalam ilmu dan kontribusi. Semangat berbagi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan nilai Ramadan dalam kehidupan sosial,” imbuhnya.

Kehadiran Tokoh Nasional

Program santunan dalam acara ini dikoordinasikan oleh Meyzia Moechsin, Ketua Bidang Sosial & Edukasi IKAT, sebagai wujud nyata semangat gotong royong alumni.

Acara ini juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI) yang akan menyampaikan tausiyah Ramadan.

Selain itu, Garibaldi Thohir selaku Ketua Umum IKAT dijadwalkan memberikan sambutan untuk memperkuat pesan kebersamaan dan kontribusi alumni di berbagai bidang.

Thalabul Ilmi Lintas Angkatan SMAN 3 Jakarta sendiri merupakan wadah yang dibentuk untuk meningkatkan wawasan keagamaan sekaligus menjaga relasi positif. Melalui kegiatan ini, alumni Teladan berharap dapat menghadirkan makna Ramadan yang seimbang antara peningkatan ibadah pribadi dan kepedulian sosial yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Z-1)