Jaga Stamina Saat Ramadan, Ahli Tekankan Pentingnya Protein dan Proses Autofagi

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENJALANI ibadah puasa di bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan sebuah proses adaptasi tubuh terhadap perubahan pola makan, tidur, dan aktivitas harian.
Agar tubuh tetap bertenaga dan fokus dalam beribadah, pemenuhan gizi seimbang menjadi kunci krusial yang harus diperhatikan masyarakat.
Dalam bincang-bincang bertajuk “Raih Kebaikan dan Kehangatan Ramadan” yang digelar Frisian Flag Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2/2026), dr. Gia Pratama menjelaskan bahwa tubuh mengalami perubahan metabolisme yang signifikan selama berpuasa.
Ia menekankan bahwa Ramadan sebenarnya adalah momentum emas untuk memperbaiki kualitas kesehatan melalui proses alami bernama autofagi.
Autofagi merupakan proses ketika tubuh membersihkan sel-sel yang rusak, mengurai toksin, dan membangun sel baru yang lebih sehat. Gia menyebutkan bahwa puasa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk "memperbaiki diri".
“Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi memberi kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saat sahur dan berbuka, penting memberikan asupan protein yang tepat untuk mendukung kembali pertumbuhan sel-sel baik dalam tubuh,” ujar Gia.
Selain protein, kombinasi kalsium dan vitamin D sangat diperlukan agar tubuh tidak mudah lemas. Kalsium berperan menjaga fungsi otot dan tulang, sementara vitamin D mendukung penyerapan kalsium sekaligus memperkuat sistem imun.
Untuk menjaga stamina, masyarakat juga dianjurkan tetap melakukan olahraga ringan agar metabolisme tetap aktif.
Senior Brand Manager PT Frisian Flag Indonesia, Claudya Delliawan, menambahkan bahwa susu dapat menjadi solusi praktis untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga.
Mengonsumsi susu saat sahur diklaim dapat meningkatkan asupan kalsium hingga empat kali lipat dan vitamin D hingga 15 kali lipat.
Dukungan terhadap pola makan sehat ini juga diamini oleh Adam Suseno yang hadir sebagai pembicara tamu.
Ia mengingatkan pentingnya sikap bijak dalam memilih menu berbuka dan sahur agar ibadah tetap lancar hingga keesokan harinya.
Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, Andrew F Saputro, menegaskan bahwa edukasi nutrisi ini merupakan bagian dari visi Nourishing Indonesia dan dukungan terhadap program Generasi Emas 2045.
“Kami percaya konsumsi susu secara rutin membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian, termasuk saat menjalani puasa. Dengan mengangkat nilai–nilai keluarga, kami ingin terus hadir dan mendukung keluarga Indonesia hidup lebih sehat dan kuat,” pungkas Andrew. (Z-1)
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
Ahli nutrisi menyarankan konsumsi serat cukup, diet seimbang, pengaturan waktu makan, pengelolaan stres, dan asam lemak omega-3
Ahli nutrisi menyarankan makan sayuran non-tepung lebih dulu sebelum protein dan karbohidrat untuk mengatur gula darah, memperlambat pencernaan karbohidrat.
PENGEMBANGAN hilirisasi ayam terintegrasi dinilai sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan keberlangsungan swasembada protein.
Oahraga yang dilakukan sesaat setelah sahur sangat tidak dianjurkan. Hal ini karena aktivitas fisik di pagi hari saat berpuasa dapat memicu dehidrasi.
Dengan tekstur yang lebih padat, kucing bisa mendapatkan asupan gizi yang lebih konsentrat meski dalam satu suapan kecil sekalipun.
