Rayakan HUT ke-14, IKA Notariat UI Perkuat Silaturahmi dan Kontribusi di Bulan Ramadan

IKA Notariat UI menggelar perayaan hari jadi yang ke-14.(MI/HO)

IKATAN Keluarga Alumni Notariat Universitas Indonesia (IKA Notariat UI) menggelar perayaan hari jadi yang ke-14. Bertempat di Auditorium Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Depok, Jumat (27/2), acara ini mengusung tema "14 Tahun Mengabdi Berbagi Kebaikan di Bulan Suci Ramadhan Merajut Silaturahmi dan Menguatkan Peran Alumni Kenotarian UI".

Perayaan ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari alumni Magister Kenotariatan (MKn) UI, dosen FHUI, serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT). Hadir pula perwakilan ikatan alumni notariat dari berbagai universitas besar lainnya, seperti KANOGAMA (UGM), IKANOT UNDIP, dan Alumni Notariat Airlangga (ANA).

Sejak diaktifkan kembali pada 25 Februari 2012, IKA Notariat UI terus bertransformasi menjadi wadah komunikasi dan kontribusi bagi almamater serta masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. Meggy Tribuana Tunggal Sari, S.H., M.Kn., organisasi ini menunjukkan perkembangan pesat melalui berbagai kegiatan profesional dan sosial.

Sinergi Keilmuan dan Kepedulian Sosial

Momen HUT ke-14 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini diisi dengan serangkaian kegiatan inspiratif.

Acara dibuka dengan sambutan dari pimpinan universitas, termasuk Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal UI), yang memberikan dukungan penuh terhadap peran aktif alumni dalam mempererat hubungan kelembagaan.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, IKA Notariat UI menyalurkan santunan kepada dhuafa dan anak-anak difabel dari komunitas Ayah Bunda Special, Depok.

Selain itu, diberikan pula apresiasi kepada staf Program Studi MKn UI atas dedikasi mereka selama ini. Dari sisi edukasi, acara ini menghadirkan sesi sharing keilmuan oleh notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai implementasi kebijakan terbaru Kementerian Hukum terkait perseroan tahun 2025.

Komitmen untuk Almamater dan Bangsa

Dalam sambutannya, Dr. Meggy Tribuana Tunggal Sari mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda ke-38 sejak kepengurusan periode ketiga dilantik pada Oktober 2024. Beliau menegaskan komitmen organisasi untuk terus menebar manfaat.

“Hal ini kami wujudkan dengan berbagi keberkahan lahir dan batin di bulan suci Ramadan untuk lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Berbagi secara lahir kami hadirkan dalam bentuk paket Ramadhan, sedangkan secara batin melalui penguatan keilmuan,” ujar Meggy.

Selain aksi sosial, IKA Notariat UI juga berkontribusi nyata pada pendidikan dengan menyediakan fasilitas laboratorium/klinik akta guna menunjang kualitas lulusan MKn UI agar tetap unggul di dunia praktik.

Perayaan diakhiri dengan tausiah Ramadhan oleh Ustad Dr. Drs. H. Chaerul Anwar, S.H., Sp.N., M.Kn., yang dilanjutkan dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta buka puasa bersama.

Melalui momentum ini, diharapkan sinergi antarorganisasi profesi semakin solid demi mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berintegritas dan berkeadilan. (Z-1)