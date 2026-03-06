Pramono: Jakarta Dukung 'Perang' Pemerintah Berantas Judi Online

Headline
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan judi online (judol) yang digencarkan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap praktik yang dinilai dapat merugikan dan menjerat kehidupan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk turut berperan dalam upaya memerangi maraknya praktik judol. Ia mengatakan sejumlah langkah dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) akan dilakukan untuk mendukung komitmen tersebut.
“Jadi kalau tadi saya akan minta kepada OPD terkait, Satpol PP untuk screening itu. Kalau memang betul tentunya segera diambil tindakan, karena Jakarta termasuk yang mendukung Pemerintah Pusat untuk melakukan perang terhadap judol.” ujar Pramono, Jumat, 6 Maret 2026.
Pramono menjelaskan praktik perjudian online yang marak terjadi telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk di Jakarta. Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut kerap membuat kehidupan warga menjadi terjerat persoalan ekonomi dan sosial.
“Karena judol inilah yang kemudian membuat banyak warga, di mana saja termasuk di Jakarta ini, yang kemudian begitu terjerat, hidupnya pasti menjadi tidak baik dan itu sudah ada di mana-mana.” lanjutnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam upaya menekan praktik perjudian online.
“Sehingga demikian kalau ada program-program dari pemerintah meng-cut-off judol ini pemerintah Jakarta mendukung seribu persen,” tegasnya.
Melalui dukungan tersebut, pemerintah daerah berharap upaya penanganan perjudian online dapat berjalan lebih efektif serta membantu menciptakan kehidupan masyarakat Jakarta yang lebih baik. (H-3)
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online (judol) terus melonjak.
