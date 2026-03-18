Update Arus Mudik Lebaran 2026: Arus Masuk Jateng Meningkat Signifikan di GT Kalikangkung dan Pejagan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LALU lintas kendaraan dalam 1x24 jam, mulai 17 Maret 2026 pukul 06.00 WIB hingga 18 Maret 2026 pukul 06.00 WIB, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Hal itu terlihat, khususnya melalui Gerbang Tol Kalikangkung dan Gerbang Tol Pejagan.
Berdasarkan data yang dihimpun, di Gerbang Tol Pejagan tercatat volume kendaraan masuk mencapai 13.570 kendaraan, dengan puncak arus terjadi pada pukul 00.00 – 01.00 WIB sebanyak 722 kendaraan.
Sementara itu, kendaraan yang keluar menuju arah barat tercatat sebanyak 1.881 kendaraan, dengan puncak pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 251 kendaraan.
Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, terjadi kenaikan signifikan pada arus masuk di GT Pejagan sebesar 4.004 kendaraan atau 41,9%, sementara arus keluar mengalami penurunan sebesar 3.418 kendaraan atau 64,5%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dominasi arus menuju wilayah Jawa Tengah.
Sementara itu, di Gerbang Tol Kalikangkung, yang menjadi pintu utama masuk ke Kota Semarang, tercatat volume kendaraan masuk dari arah Jakarta mencapai 48.150 kendaraan, dengan puncak arus terjadi pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 2.847 kendaraan.
Sedangkan arus kendaraan keluar menuju Jakarta tercatat sebanyak 11.653 kendaraan, dengan puncak pada jam yang sama sebanyak 790 kendaraan.
Dibandingkan hari sebelumnya (Selasa, 17 Maret 2026), arus masuk melalui GT Kalikangkung mengalami lonjakan sebesar 16.704 kendaraan atau 53,1%, sementara arus keluar menurun sebesar 5.723 kendaraan atau 33%. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya pergerakan pemudik yang memasuki wilayah Jawa Tengah.
Kasatgas Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyampaikan bahwa peningkatan arus kendaraan ini merupakan bagian dari dinamika puncak arus mudik yang mulai terjadi secara bertahap.
“Polda Jawa Tengah akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way di jalur tol berdasarkan parameter tertentu yang telah ditetapkan, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik. Kami juga mengimbau kepada seluruh pemudik agar senantiasa memperbarui informasi terkini terkait kondisi lalu lintas melalui kanal resmi, sehingga dapat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan dengan baik,” ujar Kombes Artanto, Rabu (18/3).
Dengan meningkatnya arus kendaraan menuju Jawa Tengah, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan secara matang serta mengantisipasi kepadatan di titik-titik rawan guna mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026.(HT/E-4)
Sebanyak 21.329 kendaraan dari arah Jakarta memasuki GT Kalikangkung pada H-4 Lebaran, sehingga pihak Jasa Marga membuka gerbang tol secara bertahap untuk mengurai kepadatan.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
KEPOLISIAN mengakhiri pemberlakuan jalur satu arah (one way) dari gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, ke arah barat wilayah Jawa Tengah mulai Minggu (30/3) pagi
Jumlah kendaraan yang masuk Jateng melalui Gerbang Tol Kalikangkung per 28 Maret 2025 pukul 05.59 WIB hingga 11.59 WIB, sebanyak 19.978 kendaraan.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo bersama Pamatwil dari Korlantas melakukan pengecekan di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, pada Senin (23/12)
REKAYASA lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek masih terus diberlakukan saat memasuki puncak arus mudik pada Rabu (18/3).
BANDARA Hang Nadim Batam bersiaga penuh menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran 2026.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnaen mencatat lonjakan pergerakan pemudik mulai terasa pada H-3 Lebaran.
Kapolda Metro Jaya menyebut 40% warga Jadetabek sudah mudik. Puncak arus diprediksi malam ini (17/3). Polisi siapkan layanan titip kendaraan di Polsek.
