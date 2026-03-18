Update Arus Mudik Lebaran 2026: Arus Masuk Jateng Meningkat Signifikan di GT Kalikangkung dan Pejagan

Kondisi lalu lintas di puncak arus mudik Lebaran 2026.(MI/Haryanto Mega)

LALU lintas kendaraan dalam 1x24 jam, mulai 17 Maret 2026 pukul 06.00 WIB hingga 18 Maret 2026 pukul 06.00 WIB, menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Hal itu terlihat, khususnya melalui Gerbang Tol Kalikangkung dan Gerbang Tol Pejagan.

Berdasarkan data yang dihimpun, di Gerbang Tol Pejagan tercatat volume kendaraan masuk mencapai 13.570 kendaraan, dengan puncak arus terjadi pada pukul 00.00 – 01.00 WIB sebanyak 722 kendaraan.

Sementara itu, kendaraan yang keluar menuju arah barat tercatat sebanyak 1.881 kendaraan, dengan puncak pada pukul 12.00 – 13.00 WIB sebanyak 251 kendaraan.

Di Tol Pejagan Naik 41,9%

Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, terjadi kenaikan signifikan pada arus masuk di GT Pejagan sebesar 4.004 kendaraan atau 41,9%, sementara arus keluar mengalami penurunan sebesar 3.418 kendaraan atau 64,5%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dominasi arus menuju wilayah Jawa Tengah.

Sementara itu, di Gerbang Tol Kalikangkung, yang menjadi pintu utama masuk ke Kota Semarang, tercatat volume kendaraan masuk dari arah Jakarta mencapai 48.150 kendaraan, dengan puncak arus terjadi pada pukul 16.00 – 17.00 WIB sebanyak 2.847 kendaraan.

Sedangkan arus kendaraan keluar menuju Jakarta tercatat sebanyak 11.653 kendaraan, dengan puncak pada jam yang sama sebanyak 790 kendaraan.

Di Tol Kalikangkung Naik 53,1%

Dibandingkan hari sebelumnya (Selasa, 17 Maret 2026), arus masuk melalui GT Kalikangkung mengalami lonjakan sebesar 16.704 kendaraan atau 53,1%, sementara arus keluar menurun sebesar 5.723 kendaraan atau 33%. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya pergerakan pemudik yang memasuki wilayah Jawa Tengah.

Kasatgas Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyampaikan bahwa peningkatan arus kendaraan ini merupakan bagian dari dinamika puncak arus mudik yang mulai terjadi secara bertahap.

“Polda Jawa Tengah akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way di jalur tol berdasarkan parameter tertentu yang telah ditetapkan, dan langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik. Kami juga mengimbau kepada seluruh pemudik agar senantiasa memperbarui informasi terkini terkait kondisi lalu lintas melalui kanal resmi, sehingga dapat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan dengan baik,” ujar Kombes Artanto, Rabu (18/3).

Dengan meningkatnya arus kendaraan menuju Jawa Tengah, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan secara matang serta mengantisipasi kepadatan di titik-titik rawan guna mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026.(HT/E-4)