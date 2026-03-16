Tips Mudik Lebaran 2026: Panduan Aman Menembus Puncak Arus Berbagai Moda

MUDIK Lebaran 2026 diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan massa terbesar dengan estimasi 143,9 juta orang. Adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA) membuat puncak arus mudik tahun ini terbagi menjadi dua gelombang. Agar perjalanan Anda tetap lancar, aman, dan hemat, persiapan matang adalah kunci utama.

Jadwal Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

Kementerian Perhubungan dan Polri memprediksi lonjakan trafik akan terjadi pada:

Gelombang 1: 14 - 15 Maret 2026 (Awal libur sekolah/akhir pekan).

Gelombang 2: 18 - 19 Maret 2026 (Puncak utama H-3 Lebaran).

Informasi Penting: Pemerintah memberikan stimulus diskon tiket transportasi umum hingga 30% untuk periode keberangkatan 14-29 Maret 2026 guna mengurai kepadatan di hari puncak.

Panduan Mudik Berdasarkan Moda Transportasi

1. Kendaraan Pribadi (Mobil & Motor)

Bagi pengguna jalan tol, tahun 2026 menandai implementasi penuh sistem pembayaran tanpa sentuh (MLFF). Pastikan aplikasi navigasi dan pembayaran Anda diperbarui.

Baca juga : 18 Maret Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

Servis Kendaraan: Fokus pada sistem pengereman, kondisi ban, dan cairan mesin.

Fokus pada sistem pengereman, kondisi ban, dan cairan mesin. Manajemen Waktu: Hindari berangkat di pagi hari pada tanggal puncak. Gunakan waktu tengah malam atau dini hari untuk menghindari kemacetan ekstrem.

Hindari berangkat di pagi hari pada tanggal puncak. Gunakan waktu tengah malam atau dini hari untuk menghindari kemacetan ekstrem. Saldo E-Toll: Meski MLFF mulai berlaku, cadangan saldo fisik tetap diperlukan di beberapa ruas fungsional.

Meski MLFF mulai berlaku, cadangan saldo fisik tetap diperlukan di beberapa ruas fungsional. Makanan dan Minuman: Bawa perbekalan secukupnya guna mengantisipasi padatnya rest area untuk berbuka puasa maupun untuk santap sahur.

2. Kereta Api

Kereta api tetap menjadi favorit karena ketepatan waktunya. Tahun ini, kapasitas angkut KA meningkat 5,4% untuk mengakomodasi lonjakan penumpang.

Verifikasi Biometrik: Pastikan NIK Anda sudah terintegrasi untuk proses face recognition saat boarding.

Pastikan NIK Anda sudah terintegrasi untuk proses saat boarding. Kedatangan di stasiun: Pastikan tiba di stasiun keberangkatan maksimal 1 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari keterlambatan.

Pastikan tiba di stasiun keberangkatan maksimal 1 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari keterlambatan. Barang Bawaan: Patuhi aturan berat bagasi maksimal agar tidak terkena biaya tambahan di stasiun.

3. Pesawat Terbang

Harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan diskon sekitar 17-18% berkat insentif PPN DTP.

Check-in Online: Lakukan minimal 24 jam sebelum keberangkatan untuk menghindari antrean di bandara.

Lakukan minimal 24 jam sebelum keberangkatan untuk menghindari antrean di bandara. Check-in di counter dan Penyimpanan Bagasi: Pastikan tiba di bandara keberangkatan 2-3 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk mengantisipasi antrean panjang di counter check-in dan pendaftaran barang bawaan di bagasi.

Pastikan tiba di bandara keberangkatan 2-3 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk mengantisipasi antrean panjang di counter check-in dan pendaftaran barang bawaan di bagasi. Identitas Digital: Gunakan aplikasi SatuSehat Mobilitas sebagai identitas tunggal yang sah untuk penerbangan.

Tips Tambahan: Keamanan Rumah

Sebelum berangkat, pastikan rumah dalam kondisi aman: