Puncak Arus Mudik 2026, Garuda Indonesia Group Layani 77 Ribu Penumpang dalam Sehari

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
GARUDA Indonesia Group mencatatkan sedikitnya 77 ribu penumpang dalam satu hari pada momen puncak arus mudik Lebaran 2026, Rabu (18/3). Layanan tersebut mencakup seluruh jaringan penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia dan Citilink. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia melayani sekitar 34 ribu penumpang melalui 227 penerbangan. Sementara Citilink mengangkut lebih dari 43 ribu penumpang lewat 276 penerbangan.
Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan perjalanan, Garuda Indonesia mengoperasikan 25 penerbangan tambahan dan Citilink menambah 26 penerbangan ekstra.
“Memasuki masa puncak arus mudik, Garuda Indonesia memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang selama periode peak season. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan masyarakat,” kata Corporate Communications Division Head PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dicky Irchamsyah dalam keterangannya, Kamis (19/3).
Dari sisi keberangkatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, total penumpang yang dilayani mencapai sekitar 34 ribu orang. Jumlah tersebut terdiri dari 18 ribu penumpang yang terbang menggunakan 108 penerbangan Garuda Indonesia.
Sedangkan Citilink mencatatkan 16 ribu penumpang melalui 92 penerbangan dari bandara tersebut. Kinerja ketepatan waktu penerbangan turut menjadi perhatian selama periode ini.
Garuda Indonesia mencatatkan On-Time Performance (OTP) first departure sebesar 98% di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Citilink berhasil mencatatkan rata-rata OTP first departure hingga 100% di bandara yang sama.
Sejumlah rute domestik tercatat memiliki trafik tertinggi selama puncak arus mudik tahun ini. Rute tersebut antara lain Jakarta–Denpasar, Jakarta–Medan, Jakarta–Makassar, Jakarta–Surabaya, serta rute lain seperti Manado-Jakarta, Jakarta–Balikpapan dan Jakarta–Yogyakarta. Untuk rute internasional, trafik tertinggi tercatat pada rute Jakarta–Incheon, Jakarta–Haneda, Jakarta–Jeddah, dan Jakarta-Singapura.
Dengan tingginya mobilitas masyarakat selama Lebaran, Garuda Indonesia Group juga memproyeksikan puncak arus balik akan terjadi pada 24 Maret 2026.
"Prediksi ini menjadi dasar dalam mempersiapkan layanan lanjutan agar tetap optimal. Berbagai langkah antisipasi terus dilakukan untuk menjaga kelancaran perjalanan,” kata Dicky. (E-4)
Sejumlah penumpang mengantre untuk memasuki gerbong kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.
Sebanyak 17 pemudik asal Tegal yang sempat terlantar di Rest Area 338A Pekalongan berhasil dievakuasi dan diantarkan pulang menggunakan bus dinas kepolisian.
SATLANTAS Polresta Sidoarjo melakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) di Jalan Letjen Sutoyo. Kebijakan one way dilakukan menyusul meningkatnya volume kendaraan.
KAI Daop 2 Bandung memprediksi puncak arus mudik 2026, terjadi pada hari ini, Rabu (18/3). Lonjakan signifikan volume penumpang mulai terlihat di sejumlah stasiun.
Arus mudik di Jalur Gentong Tasikmalaya sempat macet 4 km pada H-3 Lebaran 2026. Polisi berlakukan sistem one way di Pamoyanan untuk urai 52 ribu kendaraan.
