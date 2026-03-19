Pantau Arus Mudik Lebaran 2026, Wakil Ketua DPR Pastikan Koordinasi Antar-instansi Berjalan Baik

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Hal tersebut disampaikan Cucun usai melakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2026 di sejumlah titik krusial di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/3). Peninjauan ini dilakukan guna memastikan keamanan, kenyamanan, serta kelancaran pelayanan bagi para pemudik yang melintasi jalur selatan.
"Dari hasil pantauan hari ini, secara umum koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik, Kami DPR RI terus memantau agar fasilitas publik dan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kami juga mengimbau pemudik untuk tidak memaksakan diri, manfaatkan posko-posko yang ada untuk beristirahat demi keselamatan bersama," kata legislator asal Jawa Barat tersebut dalam keterangan resmi.
Perjalanan Cucun dimulai dengan mengunjungi Posko Terpadu Polsek Cileunyi. Sebagai salah satu titik pertemuan arus lalu lintas (bottleneck) utama di Jawa Barat, ia memeriksa kesiapan personil kepolisian dan koordinasi pengamanan wilayah. Cucun menekankan pentingnya respons cepat terhadap potensi kemacetan dan gangguan keamanan di area rawan.
Selanjutnya, Politisi Fraksi PKB tersebut bergerak menuju Posko C1NTA (Cileunyi, Nagreg, Tasikmalaya). Di sana, ia berdialog dengan petugas lintas sektoral mengenai manajemen rekayasa lalu lintas yang diterapkan guna mengurai kepadatan volume kendaraan yang menuju arah timur.
Kegiatan pemantauan diakhiri dengan menerima paparan komprehensif dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung. Pihak Dishub memaparkan data terkini mengenai statistik volume kendaraan, titik-titik kemacetan, serta kesiapan armada transportasi publik.
Cucu menyebut leninjauan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan itu pelayanan arus mudik Lebaran 2026 dapat berjalan lebih optimal, tertata dengan baik, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (H-3)
