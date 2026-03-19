Menegangkan, Seekor Ular Menyelinap ke Posko Gerbang Tol Kalikangkung

SITUASI di Posko Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, sempat berubah tegang ketika seekor ular sepanjang kurang lebih satu setengah meter tiba-tiba muncul dan masuk ke area posko.

Kejadian itu sontak memicu kepanikan sejumlah petugas yang tengah melaksanakan tugas pengamanan arus mudik di kawasan tersebut.

Dalam kondisi demikian, personel Brimob dari Kompi 3 Batalyon A Pasadena, Aipda Suhartono, dengan sigap mengambil tindakan cepat untuk mengevakuasi reptil tersebut dari dalam posko.

Sejumlah petugas sempat menjauh untuk menghindari risiko, sementara personel lainnya tetap memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman dan kondusif. Berkat ketenangan dan keterampilan yang dimiliki, ular tersebut berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban maupun gangguan lanjutan.

Langkah cepat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga rasa aman dan nyaman di sekitar Pos Terpadu Kalikangkung. Setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut kemudian diamankan untuk selanjutnya dilepasliarkan ke habitat yang jauh dari aktivitas masyarakat.

Dalam keterangannya, Aipda Suhartono mengaku tidak menyangka akan menghadapi situasi tersebut di tengah tugas pengamanan mudik.

“Awalnya kami mendapat laporan dari petugas yang melihat ular masuk ke dalam posko. Saat itu situasinya cukup membuat panik, namun kami berupaya tetap tenang. Yang utama adalah memastikan keselamatan petugas sehingga ular tersebut harus segera diamankan agar tidak membahayakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, memberikan apresiasi atas respons cepat yang dilakukan personel di lapangan. Menurutnya, kejadian ini menjadi bukti kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga.

“Ini adalah bentuk kesiapsiagaan anggota di lapangan dalam memberikan perlindungan. Situasi di lapangan bisa sangat dinamis, sehingga diperlukan ketenangan, keberanian, dan respons cepat seperti yang ditunjukkan oleh personel kami,” ungkapnya. (HT/I-1)