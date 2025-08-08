Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Fathurrozak
08/8/2025 22:12
Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular Lanang Sapi untuk Lawan Tikus di Indramayu
Bupati Indramayu Lucky Hakim(Dok. Pribadi)

LUCKY Hakim, artis yang kini menjabat sebagai bupati Indramayu baru saja menggebrak lewat program terbarunya. Kali ini, Lucky yang juga akrab dengan satwa liar itu melepas ribuan ekor ular ke sawah di Indramayu.

Ular yang dilepas Lucky berjenis Coelognathus radiatus,  atau dalam bahasa lokal adalah Ular Lanang Sapi. Hal ini dilakukan Lucky untuk menanggulangi permasalahan hama tikus yang jumlahnya sangat banyak di persawahan Indramayu dan meresahkan para petani.

Ular-ular yang dilepasliarkan tersebut merupakan ular yang habitat aslinya ada di Indramayu. Namun, karena sejak lama diburu dan dibunuh karena dianggap menakutkan oleh sebagian orang, populasinya menurun drastis. Sehingga populasi tikus yang sebenarnya bisa terkontrol jika ada pemangsanya seperti ular, biawak dan burung hantu.

“Ini aslinya jenis ular yang juga berasal dari Indramayu. Dulu tikus bisa dikontrol populasinya saat ada banyak ular, biawak dan burung hantu. Tapi karena ular dianggap menakutkan, banyak ular dibunuh. Bukan hanya ular, si biawak  dan burung hantu juga diburu dan ditangkap. Efek dari tindakan itu, populasi tikus menjadi banyak dan tak terkontrol,” kata Lucky Hakim dalam keterangannya, Jumat, (8/8).

Jenis Ular Lanang Sapi berukuran relatif kecil dan tidak bisa tumbuh besar. Sehingga  memudahkan untuk masuk ke liang-liang dan lubang-lubang di sawah yang menjadi sarang dan tempat tikus berkembang biak. Satu ekor Ular Lanang Sapi, diperkirakan mampu memangsa dua hingga tiga ekor tikus dewasa dan bisa memakan lebih dari 10 anak tikus dalam sepekan. 

Salah satu alasan Lucky memilih jenis Ular lanang sapi tersebut karena ular ini berwarna khas, cokelat kekuningan dan memiliki garis memanjang di punggungnya, sehingga mudah dikenali tujuannya agar tidak dibunuh oleh petani.

“Alhamdulillah gerakan ini disambut baik oleh masyarakat tani dan makin banyak kelompok tani dari berbagai kecamatan meminta dilakukan pelepasan Ular Sahabat Tani, mohon doanya supaya tetap lancar dan petani bisa sejahtera,” tutupnya. (M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
