Korlantas Polri Hentikan One Way Arus Balik Kalikangkung-Cikampek Sore Ini

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghentikan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional arus balik dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, hingga KM 70 GT Cikampek Utama pada Rabu (25/3) sore.
Keputusan ini diambil setelah data traffic counting menunjukkan penurunan volume kendaraan yang signifikan dibandingkan puncak arus balik yang terjadi pada Selasa (24/3) kemarin.
Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan sterilisasi jalur untuk mengembalikan arus lalu lintas ke kondisi normal.
"Sore ini juga kami juga menambah normalisasi lagi. Yang tadinya dari KM 414 sampai KM 263, dari 263 kami normalisasi lagi, sterilisasi lagi sampai ke KM 70," ujar Agus di Karanganyar, Jawa Tengah.
Agus menambahkan, hasil evaluasi di GT Banyumanik dan GT Kalikangkung menunjukkan pergerakan kendaraan sudah kembali stabil dan berada di bawah ambang batas kemacetan ekstrem.
Meski one way nasional telah dicabut, Korlantas Polri masih menyiagakan sejumlah skema rekayasa terbatas untuk menjaga kelancaran arus menuju Jakarta.
"Saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow satu lajur pada KM 70 sampai dengan KM 55 Tol Trans Jawa," ungkapnya.
Selain itu, kepolisian juga masih membuka jalur tol fungsional Japek II Selatan bagi pengendara dari arah Jawa Barat. Jalur ini menghubungkan Sadang, Deltamas, hingga Setu yang nantinya terintegrasi dengan tol JORR (Jakarta Outer Ring Road).
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah menteri terkait membuka secara resmi one way nasional pada Selasa (24/3) untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di gerbang tol utama menuju Jakarta.
