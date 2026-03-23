Marak Aksi Main Hakim Sendiri, Sahroni: Polisi Harus Tanggap

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri. Hal ini menanggapi maraknya fenomena vandalisme hingga serangan fisik oleh warga terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum di sejumlah daerah.

Sahroni menilai tindakan anarkis di tengah masyarakat sering kali dipicu oleh rasa frustrasi akibat lambatnya penanganan kasus oleh oknum aparat di lapangan.

"Saya minta aparat cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan warga karena laporan masyarakat justru sangat membantu kinerja aparat," ujar Sahroni melalui keterangannya, Senin (23/3/2026).

Baca juga : Viral Warga Gerebek Toko Obat di Jaktim, Sahroni Desak Tramadol Masuk Golongan Psikotropika

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga memberikan peringatan keras terkait adanya kemungkinan pembiaran atau kesepakatan ilegal antara oknum petugas dengan pelaku kriminal. Menurutnya, hal inilah yang memicu kemarahan publik hingga berujung pada aksi pelemparan petasan dan perusakan.

Fenomena main hakim sendiri ini sebelumnya mendapat sorotan tajam setelah munculnya aksi pelemparan petasan oleh warga terhadap toko obat terlarang jenis Tramadol di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menanggapi hal itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib.

“Tidak perlu main hakim sendiri, percayakan kepada kami, pasti kami tindak tegas,” kata Reynold di Mapolres Metro Jakarta Pusat.

Reynold memastikan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas peredaran obat terlarang. Ia mengonfirmasi bahwa kepolisian telah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penjualan Tramadol di kawasan Tanah Abang yang sempat memicu keresahan warga tersebut.

“Siapapun orangnya, pasti kita tindak. Kemarin itu langsung kita tindak yang di Tanah Abang. Sudah langsung diproses,” pungkas Reynold. (H-3)