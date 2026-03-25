Penerimaan Polri 2026 Resmi Dibuka: Simak Jadwal, Syarat, dan Kuota Lengkap Akpol hingga Tamtama

Penerimaan Polri 2026 Resmi Dibuka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran penerimaan anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026 mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026. Rekrutmen ini mencakup jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama dengan total kuota mencapai ribuan formasi di seluruh Indonesia.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id. Pada tahun ini, Polri mengalokasikan kuota yang cukup besar, terutama untuk jalur Bintara. Berdasarkan data terbaru, kuota Bintara mencapai 5.141 orang, Akpol 300 orang, dan Tamtama 1.500 orang.

Rincian Kuota Penerimaan Polri 2026

Jalur Seleksi Kuota Formasi Pendidikan Dimulai Akademi Kepolisian (Akpol) 300 Orang 1 Agustus 2026 Bintara Polri (PTU & Bakomsus) 5.141 Orang 20 Juli 2026 Tamtama (Brimob & Polair) 1.500 Orang 20 Juli 2026

Jalur Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus)

Tahun ini, Polri juga membuka peluang bagi lulusan dengan keahlian khusus melalui jalur Bakomsus, yang meliputi:

Bakomsus Tenaga Kesehatan & Gizi

Bakomsus Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Bakomsus Humas dan Tenaga Pendidik

Bakomsus Teknik Sipil dan Akuntansi

Bintara Polair dan Intelijen

Syarat Pendaftaran Penerimaan Polri

Calon peserta wajib memenuhi kriteria dasar sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia (Pria/Wanita).

Setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Pendidikan minimal SMA/SMK/MA sederajat.

Usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri.

Tidak pernah dipidana karena kejahatan (SKCK).

Sehat jasmani dan rohani.

PENTING: Seluruh proses seleksi Polri 2026 menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Masyarakat diimbau waspada terhadap penipuan yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Rekrutmen Polri tidak dipungut biaya sepeser pun.

Bagi Anda yang berminat, segera lengkapi berkas administrasi dan lakukan registrasi melalui laman resmi sebelum batas waktu berakhir pada 30 Maret 2026.