Penerimaan Polri 2026 Resmi Dibuka: Simak Jadwal, Syarat, dan Kuota Lengkap Akpol hingga Tamtama

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran penerimaan anggota Polri Terpadu Tahun Anggaran 2026 mulai 9 Maret hingga 30 Maret 2026. Rekrutmen ini mencakup jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama dengan total kuota mencapai ribuan formasi di seluruh Indonesia.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id. Pada tahun ini, Polri mengalokasikan kuota yang cukup besar, terutama untuk jalur Bintara. Berdasarkan data terbaru, kuota Bintara mencapai 5.141 orang, Akpol 300 orang, dan Tamtama 1.500 orang.
|Jalur Seleksi
|Kuota Formasi
|Pendidikan Dimulai
|Akademi Kepolisian (Akpol)
|300 Orang
|1 Agustus 2026
|Bintara Polri (PTU & Bakomsus)
|5.141 Orang
|20 Juli 2026
|Tamtama (Brimob & Polair)
|1.500 Orang
|20 Juli 2026
Tahun ini, Polri juga membuka peluang bagi lulusan dengan keahlian khusus melalui jalur Bakomsus, yang meliputi:
Calon peserta wajib memenuhi kriteria dasar sebagai berikut:
PENTING: Seluruh proses seleksi Polri 2026 menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Masyarakat diimbau waspada terhadap penipuan yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Rekrutmen Polri tidak dipungut biaya sepeser pun.
Bagi Anda yang berminat, segera lengkapi berkas administrasi dan lakukan registrasi melalui laman resmi sebelum batas waktu berakhir pada 30 Maret 2026.
