Kuota Bintara Penerimaan Polri 2026 Capai 5.141 Orang, Pendaftaran Terakhir 30 Maret!

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026. Pada rekrutmen tahun ini, Polri menyediakan kuota Bintara sebanyak 5.141 orang yang terdiri dari 4.141 pria dan 1.000 wanita untuk dididik menjadi Brigadir Polisi Dua (Bripda).
Pendaftaran telah dibuka sejak 9 Maret dan akan memasuki batas akhir pada 30 Maret 2026. Calon peserta diimbau untuk segera melakukan registrasi secara daring melalui laman resmi penerimaan.polri.go.id sebelum waktu pendaftaran ditutup.
Tahun ini, Polri tidak hanya membuka jalur Polisi Tugas Umum (PTU), tetapi juga menekankan pada Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) untuk mendukung program ketahanan pangan dan penguatan sektor teknis. Beberapa bidang yang dibuka antara lain:
Berdasarkan pengumuman resmi nomor: Peng/7/III/DIK.2.1./2026, berikut adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi:
PENTING: Verifikasi berkas dilakukan secara offline di Polres/Polda setempat. Peserta harus datang sendiri dengan membawa hasil cetak form registrasi online dan dokumen asli.
|Tahapan Seleksi
|Jadwal Pelaksanaan
|Pendaftaran Online & Verifikasi
|9 - 30 Maret 2026
|Pemeriksaan Administrasi Awal
|5 - 10 April 2026
|Pemeriksaan Kesehatan Tahap I
|12 - 25 April 2026
|Ujian Akademik & Psikologi (CAT)
|Mei 2026
|Sidang Kelulusan Akhir
|3 Juli 2026
|Pembukaan Pendidikan
|20 Juli 2026
Seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri dilakukan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Masyarakat diminta waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau barang. (Z-10)
