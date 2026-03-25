Kuota Bintara Penerimaan Polri 2026 Capai 5.141 Orang, Pendaftaran Terakhir 30 Maret!

Kuota Bintara Penerimaan Polri 2026.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026. Pada rekrutmen tahun ini, Polri menyediakan kuota Bintara sebanyak 5.141 orang yang terdiri dari 4.141 pria dan 1.000 wanita untuk dididik menjadi Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Pendaftaran telah dibuka sejak 9 Maret dan akan memasuki batas akhir pada 30 Maret 2026. Calon peserta diimbau untuk segera melakukan registrasi secara daring melalui laman resmi penerimaan.polri.go.id sebelum waktu pendaftaran ditutup.

Rincian Jalur dan Kuota Bintara 2026

Tahun ini, Polri tidak hanya membuka jalur Polisi Tugas Umum (PTU), tetapi juga menekankan pada Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) untuk mendukung program ketahanan pangan dan penguatan sektor teknis. Beberapa bidang yang dibuka antara lain:

Bintara PTU Berkemampuan SPKT

Bintara Berkemampuan Intelijen & Polair

Bakomsus Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Bakomsus Gizi dan Tenaga Kesehatan

Bakomsus Akuntansi dan Teknik Sipil

Bakomsus Musik

Syarat Penerimaan Polri dan Ketentuan Fisik

Berdasarkan pengumuman resmi nomor: Peng/7/III/DIK.2.1./2026, berikut adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi:

Usia: Lulusan SMA/Sederajat minimal 18 tahun (saat dilantik) dan maksimal 21 tahun. Lulusan S1 maksimal 27 tahun.

Tinggi Badan: Pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm.

Khusus Ras Melanesia: Pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

Pendidikan: Minimal SMA/Sederajat dengan ketentuan nilai rapor/ijazah yang telah ditetapkan.

PENTING: Verifikasi berkas dilakukan secara offline di Polres/Polda setempat. Peserta harus datang sendiri dengan membawa hasil cetak form registrasi online dan dokumen asli.

Jadwal Seleksi Bintara Polri 2026

Tahapan Seleksi Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Online & Verifikasi 9 - 30 Maret 2026 Pemeriksaan Administrasi Awal 5 - 10 April 2026 Pemeriksaan Kesehatan Tahap I 12 - 25 April 2026 Ujian Akademik & Psikologi (CAT) Mei 2026 Sidang Kelulusan Akhir 3 Juli 2026 Pembukaan Pendidikan 20 Juli 2026

Seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri dilakukan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Masyarakat diminta waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau barang. (Z-10)