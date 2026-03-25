Puncak Arus Balik 2026 Diklaim Lancar

Pemerintah klaim arus balik Lebaran 2026 lancar usai tinjau langsung di Pulo Gebang.

PEMERINTAH menyatakan puncak arus balik Lebaran 2026 berjalan relatif lancar, meski mobilitas masyarakat meningkat tajam. Penilaian itu disampaikan setelah peninjauan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Keduanya mengecek kondisi di Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Rabu dini hari (25/3), saat puncak arus balik mulai terasa. Dari hasil interaksi langsung dengan pemudik, pemerintah menilai perjalanan berlangsung tanpa gangguan berarti.

"Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka sampaikan di perjalanan lancar dan nyaman. Ya sekalian sapa-sapa, salaman, foto-foto sedikit bikin happy pemudik," tutur Teddy dikutip pada Rabu (25/3).

Pemerintah mengklaim kelancaran tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas lembaga dalam mengelola arus pergerakan masyarakat yang tinggi selama periode Lebaran.

"Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat," lanjut Teddy.

Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan lanjutan. Gelombang kedua arus balik diperkirakan terjadi pada 28-29 Maret. Sejumlah skenario telah disiapkan, mulai dari rekayasa lalu lintas seperti sistem one way situasional, pengaturan rest area, hingga pembatasan kendaraan angkutan barang.

Selain itu, kebijakan pendukung seperti diskon tarif tol dan penyediaan bus mudik gratis juga disiapkan untuk mengurai kepadatan. (Z-10)