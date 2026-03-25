Puncak Arus Balik 2026 Diklaim Lancar

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
PEMERINTAH menyatakan puncak arus balik Lebaran 2026 berjalan relatif lancar, meski mobilitas masyarakat meningkat tajam. Penilaian itu disampaikan setelah peninjauan langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Keduanya mengecek kondisi di Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Rabu dini hari (25/3), saat puncak arus balik mulai terasa. Dari hasil interaksi langsung dengan pemudik, pemerintah menilai perjalanan berlangsung tanpa gangguan berarti.
"Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka sampaikan di perjalanan lancar dan nyaman. Ya sekalian sapa-sapa, salaman, foto-foto sedikit bikin happy pemudik," tutur Teddy dikutip pada Rabu (25/3).
Pemerintah mengklaim kelancaran tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas lembaga dalam mengelola arus pergerakan masyarakat yang tinggi selama periode Lebaran.
"Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat," lanjut Teddy.
Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan lanjutan. Gelombang kedua arus balik diperkirakan terjadi pada 28-29 Maret. Sejumlah skenario telah disiapkan, mulai dari rekayasa lalu lintas seperti sistem one way situasional, pengaturan rest area, hingga pembatasan kendaraan angkutan barang.
Selain itu, kebijakan pendukung seperti diskon tarif tol dan penyediaan bus mudik gratis juga disiapkan untuk mengurai kepadatan. (Z-10)
KEPADATAN arus kendaraan menuju kawasan wisata Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira) mendorong Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono turun langsung ke lapangan, Senin (23/3) sore.
KAPOLDA Jawa Tengah (Jateng), Ribut Hari Wibowo, memastikan situasi keamanan dan ketertiban selama libur Lebaran 2026 di wilayahnya hingga saat ini terpantau aman dan kondusif.
FENOMENA menarik muncul menjelang Lebaran 2026. Alih-alih membeli baru, masyarakat kelas atas kini lebih melirik opsi menyewa tas mewah untuk menunjang penampilan saat silaturahmi.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca selama periode arus balik Lebaran 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 30 Maret 2026.
KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo, secara resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengurai kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026.
Rapat ini akan dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan berbagai aspek kesiapan menjelang Lebaran berjalan optimal
Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para mantan ajudan dan pengawal saat berdinas di Kostrad dan Kopassus di kediamannya di Hambalang.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
Seskab Teddy Indra Wijaya tegaskan THR ASN, TNI-Polri, & Pensiunan 2026 cair 100%. Simak rincian anggaran Rp55 T, aturan THR swasta, hingga bonus ojol di sini.
