Tren Lebaran 2026: Sewa Tas Mewah Dior dan Chanel jadi Rebutan Kaum Profesional

FENOMENA menarik muncul menjelang Lebaran 2026. Alih-alih membeli baru, masyarakat kelas atas kini lebih melirik opsi menyewa tas mewah untuk menunjang penampilan saat silaturahmi. Platform penyewaan tas bermerek, Lavergne.id, mencatat lonjakan permintaan yang signifikan, terutama untuk koleksi klasik dari dua rumah mode ternama asal Prancis: Dior dan Chanel.

Tren ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan pergeseran perilaku konsumsi yang lebih cerdas. Menurut Ketua APPMI Jakarta, Dana Duriyatna, konsumen saat ini semakin kritis dalam mempertimbangkan value for money. Menyewa tas mewah dianggap sebagai solusi sustainable fashion karena memperpanjang masa pakai produk dan menekan limbah fesyen.

Detail Tren Sewa Tas Mewah 2026:

Target Market: Mayoritas penyewa adalah kalangan profesional berusia 30-an.

Merek Terpopuler: Dior dan Chanel (karena desainnya yang timeless dan klasik).

Tarif Sewa: Berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per masa sewa.

Estimasi Omzet: Bisnis ini diprediksi meraup Rp100 juta hingga Rp150 juta di periode Lebaran.

Intip Bocoran vivo X300 Ultra dan X300s

Dunia teknologi juga tengah memanas dengan terungkapnya desain resmi vivo X300 Ultra dan vivo X300s. Kedua ponsel flagship ini dijadwalkan meluncur secara global, termasuk Indonesia, pada 30 Maret 2026 dengan mengusung teknologi kamera profesional.

Fitur vivo X300 Ultra vivo X300s Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 Kamera Utama 200 MP (Sony LYT-901) 200 MP Baterai 7.000 mAh (100W) 7.100 mAh (90W)

Tesla Model Y Tembus Penjualan 4 Juta Unit

Tesla Model Y mengukuhkan posisinya sebagai raja mobil listrik dunia dengan total penjualan kumulatif menembus 4 juta unit secara global. Capaian ini didorong oleh dominasi Model Y sebagai kendaraan penumpang terlaris selama tiga tahun berturut-turut, mengalahkan kompetitor bermesin bensin maupun hybrid.

Tips Mudik Aman Bersama Anak dari IDAI

Ketua Pengurus Pusat IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, menekankan pentingnya persiapan matang sebelum mudik. "Langkah paling krusial adalah memastikan imunisasi anak lengkap, terutama vaksin MR/MMR, untuk mencegah penularan campak di tengah mobilitas tinggi," ujarnya.

Orang tua juga disarankan menyiapkan kotak P3K darurat yang berisi parasetamol, oralit, obat anti-mabuk, dan termometer guna mengantisipasi kondisi kesehatan anak selama di perjalanan. (Ant/H-3)