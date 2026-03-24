Pengamanan Siap, Kapolda Pastikan Libur Lebaran 2026 di Jateng Aman

Pengamanan libur Lebaran 2026 di Jateng.(Dok. Polda Jateng)

KAPOLDA Jawa Tengah (Jateng), Ribut Hari Wibowo, memastikan situasi keamanan dan ketertiban selama libur Lebaran 2026 di wilayahnya hingga saat ini terpantau aman dan kondusif.

Ia berharap kondisi tersebut dapat terus terjaga hingga puncak arus balik, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah tujuan mudik dan wisata.

“Sejauh ini situasi Lebaran di Jawa Tengah masih aman dan tertib. Kita harapkan kondisi ini terus terjaga sampai arus balik selesai,” ujar Ribut.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan pada titik-titik perayaan Lebaran 2026, tetapi juga mencakup seluruh objek wisata di Jawa Tengah. Pola pengamanan tersebut melibatkan TNI-Polri serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Tidak hanya wisata air, tetapi seluruh objek wisata kami amankan bersama stakeholder, dibantu gubernur serta bupati dan wali kota. Semoga liburan Lebaran tahun ini berjalan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengimbau masyarakat dan pemudik agar tetap waspada serta tidak terburu-buru selama perjalanan.

“Masyarakat tidak usah buru-buru di jalan, baik saat mudik maupun balik. Ora usah kesusu (tidak perlu tergesa-gesa),” kata Luthfi usai pemantauan malam takbiran di Simpanglima, Semarang.

Ia menegaskan, keselamatan harus menjadi prioritas utama, mengingat aktivitas masyarakat saat Lebaran meningkat, baik untuk silaturahmi maupun berwisata.

Di sisi lain, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengantisipasi potensi kepadatan, terutama di kawasan aglomerasi dan destinasi wisata.

“Kegiatan halalbihalal berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama di daerah tujuan pemudik seperti Jawa Tengah. Tempat wisata harus diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari koordinasi lintas daerah hingga kesiapan pengelola destinasi.

Sejumlah lokasi diprediksi menjadi tujuan favorit wisatawan, seperti Tawangmangu, Masjid Sheikh Zayed Surakarta, Waduk Gajah Mungkur, serta kawasan Dieng yang dikenal dengan atraksi balon udaranya.

Selain itu, destinasi religi di Demak dan Kudus juga diperkirakan dipadati peziarah, sementara kawasan pantai selatan seperti Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri mendapat perhatian khusus dalam aspek pengamanan.

Hanung mengimbau wisatawan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama berkunjung. “Objek wisata ini milik bersama. Mari dijaga agar semua wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem seperti hujan dan angin kencang yang perlu diantisipasi demi keselamatan pengunjung. (H-3)