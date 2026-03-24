Libur Lebaran 2026, Jumlah Wisatawan di Samosir Melonjak 65 Ribu Orang

Kepadatan kunjungan wisatawan di Samosir saat Libur Lebaran 2026.(Dok. MI/AP)

HINGGA H+2 libur Lebaran 2026, arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir, Sumatra Utara (Sumut) semakin meningkat. Lonjakan kendaraan roda dua dan roda empat terpantau padat dari jalur darat menuju kawasan wisata, khususnya di wilayah Tele, Senin (23/3/2026).

Kepadatan kendaraan membuat petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, serta Pemerintah Kabupaten Samosir harus bekerja ekstra hingga malam hari. Meski demikian, arus lalu lintas tetap dapat dikendalikan dengan baik. Para petugas berusaha mengurai kemacetan secara humanis, sehingga kendaraan wisatawan yang masuk dan keluar dari Samosir tetap berjalan lancar. Padatnya arus kendaraan ini bukan disebabkan oleh arus mudik maupun arus balik, melainkan tingginya minat masyarakat untuk berwisata selama libur Lebaran.

Dalam keterangan persnya, Kominfo Samosir, Selasa (24/3) merilis berdasarkan data sementara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir, jumlah kunjungan wisatawan pada 15 objek wisata yang dikelola Pemkab Samosir mencapai 65.354 kunjungan sejak 18 hingga 23 Maret 2026 (libur hari raya Nyepi dan Idul Fitri).

Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.024.134.000 dalam kurun waktu enam hari.

Salah seorang wisatawan, Vania, mengaku sengaja membawa keluarganya berlibur ke Samosir saat mudik ke Medan dari Bandung.

Ia berencana menghabiskan waktu selama dua hari untuk menikmati keindahan alam Samosir.

"Saya dan keluarga akan menginap selama dua hari di Samosir. Tadi kami sudah menikmati pertunjukan air menari, pokoknya keren," ujarnya saat menikmati kuliner di food court WFC

Melihat padatnya pengunjung, wisatawan asal Asahan Muhammad Salmon mengaku bersyukur masih mendapatkan penginapan meski sederhana. Ia yang baru pertama kali berkunjung ke Samosir mengaku terkesan dengan keindahan alam dan kuliner yang ditawarkan.

"Alamnya indah, kulinernya bagus dan harganya standar," ungkapnya.

Melihat adanya iklan yang tampil pada pertunjukan air menari, ia bahkan berencana memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memberikan ucapan ulang tahun kepada anaknya.

Lonjakan kunjungan ini menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata Samosir yang terus menunjukkan geliat. Objek Wisata Menara Pandang Tele dan Water Front Pangururan masih tetap menjadi primadona bagi wisatawan di momen libur Lebaran 2026. (H-3)