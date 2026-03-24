Libur Lebaran 2026: Kunjungan Wisata Istano Basa Pagaruyuang Meningkat, Jualan Pedagang Melonjak

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
BUPATI Tanah Datar Eka Putra melakukan kunjungan ke objek wisata Istano Basa Pagaruyuang, Sumatra Barat, pada Selasa (24/3) untuk memastikan kenyamanan pengunjung terhadap fasilitas yang telah disediakan guna menunjang aktivitas di momen libur Lebaran 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Eka Putra meninjau sejumlah fasilitas penting seperti toilet, tempat wudhu, dan juga musala. Ia menyampaikan bahwa kondisi fasilitas tersebut terpantau bersih dan layak digunakan oleh pengunjung.
“Alhamdulillah, kondisi toilet, tempat wudhu, dan musala cukup bersih, sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman,” ujar Eka Putra.
Selain itu, ia juga menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang yang berjualan di kawasan belakang istana. Dari hasil pantauan, para pedagang mengaku mengalami peningkatan penjualan seiring tingginya jumlah kunjungan wisatawan.
Lonjakan pengunjung terlihat signifikan sejak H+1 Lebaran. Bahkan, pada hari sebelumnya tercatat sebanyak 10.500 wisatawan mengunjungi kawasan tersebut.
“Hari ini kunjungan juga cukup ramai. Kemarin saja mencapai 10.500 orang. Kami berharap seluruh pihak dapat terus menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan,” tambahnya.
Eka Putra juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan di lapangan, mulai dari tenaga kesehatan, Satpol PP, TNI, Polri, PMI, hingga BPBD yang siaga selama masa libur Lebaran.
Sementara itu, pengawas objek wisata dari UPT Dinas Pariwisata setempat, Ridwan, menyebutkan bahwa tren kunjungan terus meningkat dalam beberapa hari terakhir.
“Sehari sebelumnya tercatat 7.500 pengunjung, dan kemarin mencapai 10.500 orang. Hari ini diperkirakan lebih banyak karena merupakan hari terakhir libur sebelum aktivitas kerja kembali normal,” jelas Ridwan.
Ia juga memastikan bahwa fasilitas umum di kawasan wisata tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya sehingga pengunjung merasa nyaman saat datang berwisata.
Dalam agenda tersebut, Bupati turut didampingi bersama Ketua DPRD Anton Yondra, Kapolres Tanah Datar AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto, Wakapolres Tanah Datar, Dandim 0307 diwakili Danramil Tanjung Emas, Sekda Tanah Datar, Kadis Parpora, Kadis Perhubungan, Kadis PU PR, Kasat Pol PP, dan undangan lainnya mengikuti video conference bersama Kapolri dan kementerian/lembaga terkait untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. (H-3)
