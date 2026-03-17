BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Jalur Mudik Sumbar

BMKG peringatkan potensi hujan lebat di 12 wilayah Sumatra Barat jelang Lebaran 2026 akibat konvergensi udara.

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) menjelang periode mudik Lebaran 2026. Analisis terbaru menunjukkan adanya pola konvergensi atau pertemuan massa udara yang memicu hujan intensitas sedang hingga lebat.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, Decky Irmawan, mengungkapkan bahwa penumpukan massa udara basah terdeteksi akibat pertemuan angin dari arah utara dan selatan di atas langit Ranah Minang.

Sebaran Wilayah Terdampak Hujan Lebat

Berdasarkan data BMKG, setidaknya terdapat 12 wilayah yang masuk dalam zona merah potensi hujan lebat pada hari ini, Selasa (17/3). Wilayah tersebut meliputi:

Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman.

Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Pasaman.

Limapuluh Kota, Payakumbuh, dan Kabupaten Solok.

Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya.

Sementara itu, untuk hari esok, Rabu (18/3), potensi hujan intensitas sedang hingga lebat diprediksi masih akan bertahan namun cakupannya menyempit di dua wilayah, yakni Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman.

BMKG menyebutkan bahwa pola konvergensi ini menyebabkan penumpukan massa udara basah yang signifikan, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan secara masif di sepanjang bukit barisan.

Proyeksi Cuaca Jalur Mudik: Mulai Membaik 19 Maret

Kabar baik bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik lebih awal, BMKG memprediksi kondisi atmosfer akan mulai stabil menjelang akhir pekan ini.

"Untuk periode 19 hingga 23 Maret 2026, cuaca diperkirakan akan didominasi kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Ini merupakan kabar positif bagi mobilitas pemudik Idul Fitri 1447 Hijriah agar bisa bepergian dengan lebih aman dan nyaman," tambah Decky.

Meski kondisi diprediksi membaik, BMKG tetap mengimbau para pengendara untuk waspada terhadap potensi jalan licin dan penurunan jarak pandang. Masyarakat yang melintasi jalur rawan longsor di wilayah perbukitan Sumatera Barat diharapkan tetap memantau informasi cuaca real-time melalui kanal resmi BMKG sebelum memulai perjalanan. (Ant/Z-10)