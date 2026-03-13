Waspada! BMKG Peringatkan Hujan Lebat akibat Eks-Siklon Tropis Nuri di Berbagai Wilayah

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh pengaruh eks-siklon tropis Nuri serta aktivitas atmosfer regional lainnya.
Prakirawan BMKG Nazmi menjelaskan bahwa eks-siklon tropis Nuri saat ini terpantau di Samudera Pasifik bagian utara Papua. Sistem ini bergerak ke arah timur hingga timur laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot.
Keberadaan eks-siklon ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di utara Papua. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Selain itu, BMKG memantau adanya daerah tekanan rendah di Australia bagian utara.
Fenomena di Australia tersebut memicu aliran angin lapisan bawah atau low level jet dari Laut Arafuru hingga pesisir utara Australia, yang berdampak pada pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di selatan Pulau Timor.
Berdasarkan analisis data atmosfer, BMKG memprakirakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat akan terkonsentrasi di wilayah berikut:
Selain wilayah tersebut, sejumlah kota besar juga diprediksi akan mengalami cuaca ekstrem berupa hujan disertai kilat atau petir, di antaranya:
Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur kota-kota besar seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, hingga Jayapura.
Untuk wilayah Serang, Jakarta, dan Pontianak, kondisi cuaca diprediksi cenderung berawan. Sedangkan untuk wilayah Bandung, BMKG memprakirakan akan terjadi kondisi udara kabur pada periode yang sama.
|Kondisi Cuaca
|Daftar Kota
|Hujan Petir
|Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Banjarmasin, Manado
|Hujan Ringan
|Banda Aceh, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Jayapura, dll.
|Berawan / Kabur
|Jakarta, Serang, Pontianak, Bandung (Kabur)
(Ant/Z-10)
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah ibu kota selama sepekan ke depan.
CUACA ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat disertai angin kencang melanda Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu (4/3) petang.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 5–8 Maret 2026 didominasi hujan ringan hingga sedang.
BMKG peringatkan potensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang di Jawa Barat pada 4-10 Maret 2026. Waspada bencana hidrometeorologi di wilayah Jabar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved