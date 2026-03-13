Waspada! BMKG Peringatkan Hujan Lebat akibat Eks-Siklon Tropis Nuri di Berbagai Wilayah

BMKG rilis peringatan dini hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia.(MI/Agung Wibowo)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh pengaruh eks-siklon tropis Nuri serta aktivitas atmosfer regional lainnya.

Prakirawan BMKG Nazmi menjelaskan bahwa eks-siklon tropis Nuri saat ini terpantau di Samudera Pasifik bagian utara Papua. Sistem ini bergerak ke arah timur hingga timur laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot.

Dampak Eks-Siklon Tropis Nuri

Keberadaan eks-siklon ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di utara Papua. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Selain itu, BMKG memantau adanya daerah tekanan rendah di Australia bagian utara.

Fenomena di Australia tersebut memicu aliran angin lapisan bawah atau low level jet dari Laut Arafuru hingga pesisir utara Australia, yang berdampak pada pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di selatan Pulau Timor.

Wilayah Waspada Hujan Lebat

Berdasarkan analisis data atmosfer, BMKG memprakirakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat akan terkonsentrasi di wilayah berikut:

Sulawesi Utara

Maluku Utara

Papua Pegunungan

Selain wilayah tersebut, sejumlah kota besar juga diprediksi akan mengalami cuaca ekstrem berupa hujan disertai kilat atau petir, di antaranya:

Tanjung Pinang

Tanjung Selor

Banjarmasin

Manado

Prakiraan Cuaca Kota Lainnya

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur kota-kota besar seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, hingga Jayapura.

Untuk wilayah Serang, Jakarta, dan Pontianak, kondisi cuaca diprediksi cenderung berawan. Sedangkan untuk wilayah Bandung, BMKG memprakirakan akan terjadi kondisi udara kabur pada periode yang sama.

Kondisi Cuaca Daftar Kota Hujan Petir Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Banjarmasin, Manado Hujan Ringan Banda Aceh, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Jayapura, dll. Berawan / Kabur Jakarta, Serang, Pontianak, Bandung (Kabur)

