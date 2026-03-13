Prakiraan cuaca DKI Jakarta Jumat, 13 Maret 2026, Mayoritas Wilayah Berawan

Ilustrasi(Dok MI/ROMMY PUJIANTO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026. Secara umum, langit Ibu Kota akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan ringan tetap mengintai sebagian wilayah pada sore hari.

Berdasarkan data resmi BMKG, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan mengalami hujan ringan pada pukul 16.00 WIB. Sementara itu, wilayah lain seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu cenderung stabil dengan kondisi berawan sepanjang hari.

Tabel Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 13 Maret 2026

Wilayah Pagi Siang Sore Malam Jakarta Pusat Cerah Berawan Berawan Berawan Berawan Jakarta Barat Berawan Berawan Berawan Berawan Jakarta Selatan Berawan Tebal Berawan Hujan Ringan Berawan Jakarta Timur Berawan Tebal Berawan Hujan Ringan Berawan Jakarta Utara Cerah Berawan Berawan Berawan Berawan Kepulauan Seribu Berawan Tebal Berawan Berawan Berawan

Suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara terpantau cukup tinggi, yakni antara 60 hingga 96 persen. Kondisi ini membuat udara terasa lebih lembap, terutama pada pagi dan malam hari.

Peringatan Dini: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak. Meskipun mayoritas wilayah berawan, potensi hujan lokal di Jakarta Selatan dan Timur serta angin kencang di wilayah Tangerang perlu diantisipasi oleh warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Masyarakat disarankan untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi dinamika atmosfer yang dapat berubah sewaktu-waktu.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.