Prakiraan cuaca DKI Jakarta Jumat, 13 Maret 2026, Mayoritas Wilayah Berawan

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026. Secara umum, langit Ibu Kota akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan ringan tetap mengintai sebagian wilayah pada sore hari.
Berdasarkan data resmi BMKG, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan mengalami hujan ringan pada pukul 16.00 WIB. Sementara itu, wilayah lain seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu cenderung stabil dengan kondisi berawan sepanjang hari.
|Wilayah
|Pagi
|Siang
|Sore
|Malam
|Jakarta Pusat
|Cerah Berawan
|Berawan
|Berawan
|Berawan
|Jakarta Barat
|Berawan
|Berawan
|Berawan
|Berawan
|Jakarta Selatan
|Berawan Tebal
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan
|Jakarta Timur
|Berawan Tebal
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan
|Jakarta Utara
|Cerah Berawan
|Berawan
|Berawan
|Berawan
|Kepulauan Seribu
|Berawan Tebal
|Berawan
|Berawan
|Berawan
Suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara terpantau cukup tinggi, yakni antara 60 hingga 96 persen. Kondisi ini membuat udara terasa lebih lembap, terutama pada pagi dan malam hari.
Masyarakat disarankan untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi dinamika atmosfer yang dapat berubah sewaktu-waktu.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
