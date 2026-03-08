Prakiraan Cuaca Minggu 8 Maret 2026: BMKG Waspadai Hujan Lebat di Banten hingga Papua

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (8/3). Aktivitas dua bibit siklon tropis di sekitar perairan Indonesia diperkirakan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah.
Bibit Siklon Tropis Picu Dinamika Atmosfer
BMKG memantau Bibit Siklon Tropis 93S yang diprediksi berada di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah dan bergerak ke arah barat. Sistem ini memicu terbentuknya low level jet di Samudra Hindia selatan Jawa Barat serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari perairan selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah.
Selain itu, Bibit Siklon Tropis 95W diprediksi masih berada di Samudra Pasifik utara Papua dengan pergerakan ke arah barat. Sistem ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Pasifik utara Pulau Halmahera hingga wilayah Papua Barat. Kombinasi kedua sistem tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi.
Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi bmkg.go.id maupun aplikasi Info BMKG. Informasi terbaru penting untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem seperti banjir, longsor, dan angin kencang. (Youtube BMKG/Z-2)
