Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Prakiraan Cuaca Minggu 8 Maret 2026: BMKG Waspadai Hujan Lebat di Banten hingga Papua

Abi Rama
08/3/2026 08:39
Prakiraan Cuaca Minggu 8 Maret 2026: BMKG Waspadai Hujan Lebat di Banten hingga Papua
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis. (Antara)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (8/3). Aktivitas dua bibit siklon tropis di sekitar perairan Indonesia diperkirakan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah. 

Bibit Siklon Tropis Picu Dinamika Atmosfer

BMKG memantau Bibit Siklon Tropis 93S yang diprediksi berada di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah dan bergerak ke arah barat. Sistem ini memicu terbentuknya low level jet di Samudra Hindia selatan Jawa Barat serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari perairan selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. 

Baca juga : Awas Hujan Sangat Lebat Hantam Jakarta, BMKG Beri Peringatan Siaga

Selain itu, Bibit Siklon Tropis 95W diprediksi masih berada di Samudra Pasifik utara Papua dengan pergerakan ke arah barat. Sistem ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Pasifik utara Pulau Halmahera hingga wilayah Papua Barat. Kombinasi kedua sistem tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi. 

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

  • Banten
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Papua Tengah
  • Papua Pegunungan

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. 

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Wilayah Barat Indonesia

Hujan petir:

Baca juga : Prakiraan Cuaca Hari ini Sabtu, 7 Februari 2026: Nusa Tenggara dan Jawa Waspada Hujan Lebat

  • Padang
  • Serang
  • Banjarmasin

Hujan sedang:

  • Tanjung Selor

Hujan ringan:

  • Pekanbaru
  • Jambi
  • Pangkal Pinang
  • Bengkulu
  • Bandar Lampung
  • Sebagian wilayah Jawa Barat
  • Pontianak
  • Palangkaraya
  • Samarinda

Berawan tebal:

  • Tanjung Pinang
  • Banda Aceh
  • Medan

Berkabut:

  • Palembang

Wilayah Timur Indonesia

Hujan petir:

  • Nabire

Hujan sedang:

  • Merauke

Hujan ringan:

  • Kupang
  • Sebagian besar wilayah Sulawesi
  • Ternate
  • Ambon
  • Sebagian wilayah Papua

Berawan tebal:

  • Denpasar
  • Mataram

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi bmkg.go.id maupun aplikasi Info BMKG. Informasi terbaru penting untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem seperti banjir, longsor, dan angin kencang. (Youtube BMKG/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
