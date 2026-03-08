Prakiraan Cuaca Minggu 8 Maret 2026: BMKG Waspadai Hujan Lebat di Banten hingga Papua

BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis. (Antara)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (8/3). Aktivitas dua bibit siklon tropis di sekitar perairan Indonesia diperkirakan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah.

Bibit Siklon Tropis Picu Dinamika Atmosfer

BMKG memantau Bibit Siklon Tropis 93S yang diprediksi berada di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah dan bergerak ke arah barat. Sistem ini memicu terbentuknya low level jet di Samudra Hindia selatan Jawa Barat serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari perairan selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah.

Selain itu, Bibit Siklon Tropis 95W diprediksi masih berada di Samudra Pasifik utara Papua dengan pergerakan ke arah barat. Sistem ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Pasifik utara Pulau Halmahera hingga wilayah Papua Barat. Kombinasi kedua sistem tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon maupun di sepanjang daerah konvergensi.

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Sulawesi Barat

Papua Tengah

Papua Pegunungan

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Wilayah Barat Indonesia

Hujan petir:

Padang

Serang

Banjarmasin

Hujan sedang:

Tanjung Selor

Hujan ringan:

Pekanbaru

Jambi

Pangkal Pinang

Bengkulu

Bandar Lampung

Sebagian wilayah Jawa Barat

Pontianak

Palangkaraya

Samarinda

Berawan tebal:

Tanjung Pinang

Banda Aceh

Medan

Berkabut:

Palembang

Wilayah Timur Indonesia

Hujan petir:

Nabire

Hujan sedang:

Merauke

Hujan ringan:

Kupang

Sebagian besar wilayah Sulawesi

Ternate

Ambon

Sebagian wilayah Papua

Berawan tebal:

Denpasar

Mataram

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi bmkg.go.id maupun aplikasi Info BMKG. Informasi terbaru penting untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem seperti banjir, longsor, dan angin kencang. (Youtube BMKG/Z-2)