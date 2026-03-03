BMKG Waspada 3 Bibit Siklon Tropis: Potensi Hujan Lebat & Gelombang Tinggi

Headline
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait kemunculan tiga bibit siklon tropis secara bersamaan di sekitar wilayah Indonesia. Fenomena ini diprediksi memicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang tinggi di sejumlah perairan strategis dalam beberapa hari ke depan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta hingga Selasa (3/3/2026), terdapat tiga sistem yang teridentifikasi, yakni:
“Kami memantau pergerakan ketiga bibit siklon ini secara intensif selama 24 jam penuh. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak tidak langsungnya, seperti genangan atau angin kencang,” ujar Faisal di Jakarta, Selasa (3/3).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa Bibit Siklon 90S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Sementara itu, sistem 93S dan 92P memiliki peluang rendah namun tetap memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas cuaca di Indonesia.
Menurut Andri, munculnya ketiga bibit siklon ini meningkatkan gradien tekanan udara yang memperkuat kecepatan angin permukaan. Kondisi ini diperparah oleh suhu muka laut yang hangat di perairan selatan dan timur Indonesia, serta terbentuknya area pertemuan angin (konvergensi) di sepanjang jalur Bali hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta potensi angin kencang akan melanda wilayah-wilayah berikut:
|Fenomena Cuaca
|Wilayah Terdampak
|Hujan Sedang - Lebat
|Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
|Angin Kencang
|Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga pesisir selatan Papua Selatan.
Peningkatan kecepatan angin juga berdampak langsung pada kondisi gelombang laut. Plh. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, menyebutkan adanya ancaman gelombang tinggi yang patut diwaspadai oleh sektor transportasi laut dan nelayan.
Gelombang kategori sedang hingga tinggi (1,25-2,5 meter) berpotensi terjadi di:
Sementara itu, gelombang sangat tinggi (2,5-4 meter) diprakirakan muncul di:
BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. "Pastikan hanya merujuk pada kanal resmi BMKG untuk menghindari disinformasi atau hoaks," tutup Faisal.
