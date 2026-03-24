Wisata Pantai Karawang Membeludak di Libur Lebaran 2026, Polairud Siaga di Objek Wisata

Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
LONJAKAN signifikan kunjungan wisatawan terjadi di sejumlah destinasi wisata pesisir Kabupaten Karawang selama momen libur Lebaran 2026/ Idulfitri 1447 H. Menanggapi kondisi tersebut, Satuan Polairud Polres Karawang mengintensifkan pengamanan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung di sepanjang garis pantai utara.
Personel kepolisian disiagakan secara menyeluruh di berbagai objek wisata unggulan. Fokus pengamanan meliputi destinasi populer seperti Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pulau Putri, Pantai Sedari, Pantai Samudra Baru, hingga kawasan wisata mangrove seperti Mangrove Pantai Tangkolak dan Mangrove Pantai Pasir Putih.
Selain menyiagakan personel, petugas juga melakukan langkah preventif dengan memasang spanduk imbauan keselamatan di titik-titik strategis. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan wisatawan agar tetap waspada terhadap potensi risiko gelombang laut dan kondisi cuaca yang dinamis.
Data Kunjungan Wisatawan Pantai Karawang (23 Maret 2026)
|Lokasi Wisata
|Jumlah Pengunjung
|Pantai Tanjung Pakis
|2.296
|Pantai Sedari
|1.678
|Pantai Pulau Putri
|1.500
Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan di objek wisata merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Fokus operasional diarahkan pada titik-titik yang mengalami peningkatan kunjungan signifikan selama libur lebaran.
“Kehadiran personel Polairud di titik-titik wisata pantai, kami berupaya maksimal menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat yang berlibur bersama keluarga,” ujar AKBP Fiki, Senin (23/3).
Kapolres menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan, terutama pada titik rawan kepadatan untuk mencegah gangguan kamtibmas. Ia juga memberikan imbauan tegas kepada para pengunjung.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata, mengutamakan keselamatan, serta selalu mengawasi anggota keluarga, khususnya anak-anak saat bermain di area pantai,” pungkasnya. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved