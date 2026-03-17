Destinasi Belanja Baru dengan Ratusan Brand di Karawang

PERILAKU konsumen dalam berbelanja terus berkembang. Konsumen kini tidak hanya mencari harga yang terjangkau, tetapi juga semakin memperhatikan kualitas, keaslian produk, serta pengalaman berbelanja yang nyaman dan terpercaya. Mereka juga semakin aktif membandingkan harga, mencari promo, serta memilih destinasi belanja yang menawarkan nilai lebih dalam setiap transaksi.

Menjawab kebutuhan tersebut, The Grand Outlet – East Jakarta Karawang (The Grand Outlet Karawang) hadir sebagai outlet mall terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk original dari brand internasional ternama dengan harga terjangkau. Mengusung konsep Branded, Original, Affordable, berbagai brand ternama di outlet ini menawarkan diskon rata-rata 30 hingga 70 persen, bahkan beberapa brand memberikan potongan harga hingga 80 persen setiap harinya.

Sebagai outlet mall berstandar internasional, The Grand Outlet Karawang menghadirkan lebih dari 100 brand original melalui toko resmi (official store). Beberapa brand internasional yang tersedia antara lain Coach, Kate Spade, Boss, Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, New Balance, Puma, hingga Bath & Body Works dan Pandora. Selain brand internasional, pengunjung juga dapat menemukan koleksi dari brand lokal seperti Buttonscarves, Benang Jarum, serta koleksi eksklusif Ivan Gunawan Privé dengan konsep outlet.

“The Grand Outlet Karawang merupakan outlet mall terbesar di Indonesia dan dirancang sebagai destinasi belanja yang memberikan nilai lebih bagi setiap pengunjung. Selain menghadirkan brand internasional ternama dengan diskon hingga 80% setiap hari, kami juga melengkapi pengalaman belanja dengan berbagai program menarik seperti voucher belanja harian, GRAND Lucky Draw dengan hadiah mobil keluaran terbaru, serta GRAND Friday di akhir bulan. Seluruh program ini kami hadirkan secara rutin agar setiap kunjungan ke Grand Outlet Karawang selalu memberikan keuntungan dan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bagi konsumen," kata General Manager, PT Karawang Outlet Mall, Yanti Oktaviani.

Dalam program voucher belanja, pengunjung berkesempatan mendapatkan voucher hingga Rp300.000 setiap hari yang menjadikan pengalaman berbelanja semakin menarik dan memberikan nilai lebih dalam setiap kunjungan. Penawaran ini melengkapi diskon yang ditawarkan dari berbagai brand untuk memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen.

Selain itu, The Grand Outlet Karawang juga secara rutin menghadirkan program undian GRAND Lucky Draw yang diselenggarakan setiap empat bulan sekali dengan hadiah utama mobil terbaru bagi pengunjung yang berbelanja di outlet mall ini.

Program unggulan lainnya adalah GRAND Friday, yaitu program belanja yang diadakan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu di akhir bulan, pengunjung dapat menikmati tambahan diskon dan berbagai promo menarik dari tenant, menjadikan akhir pekan gajian sebagai momen belanja yang semakin menguntungkan.

Dalam rangka bulan Ramadan dan libur Lebaran, The Grand Outlet Karawang juga menghadirkan Festival Kuliner “Festival Jalan Jajan Ramadan” yang berlangsung mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026. Festival ini menghadirkan berbagai pilihan kuliner yang dapat dinikmati pengunjung sambil berbelanja dan berkumpul bersama keluarga.

Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, The Grand Outlet Karawang juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti mushalla dengan kapasitas hingga 100 orang, playground anak-anak, lounge, area parkir luas, serta peminjaman stroller dan kursi roda, yang menjadikan The Grand Outlet Karawang destinasi ramah untuk keluarga.

Dari sisi aksesibilitas, The Grand Outlet Karawang juga mudah dijangkau karena berlokasi sekitar 10 menit dari Exit Tol Karawang Barat KM 47 di Tol Jakarta–Cikampek, sehingga nyaman diakses pengunjung dari Jakarta maupun Bandung.

Perjalanan menuju TGO juga semakin praktis dengan adanya Kereta Cepat Whoosh yang berhenti setiap jam di Stasiun Karawang. Dari Jakarta, perjalanan dari Stasiun Halim hanya memakan waktu sekitar 15 menit, sementara dari Bandung melalui Stasiun Padalarang sekitar 19 menit. Pengunjung kemudian dapat melanjutkan perjalanan menuju The Grand Outlet Karawang dengan shuttle gratis dari Stasiun Whoosh Karawang.

Selain itu, tersedia juga layanan shuttle dari Sky Parking Semanggi dan Stasiun LRT Jatimulya, sehingga memudahkan pengunjung dari wilayah Jabodetabek yang menggunakan transportasi umum.

Dengan kombinasi brand internasional ternama, diskon hingga 80% setiap hari, program belanja yang memberikan keuntungan tambahan, fasilitas lengkap, serta akses yang mudah, The Grand Outlet Karawang menjadi destinasi belanja yang menawarkan pengalaman berbelanja produk original dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. (E-4)