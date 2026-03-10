2 Maling Motor Diamuk Massa di Karawang, 1 Orang Meninggal

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Dua orang terduga pelaku pencurian sepeda motor menjadi sasaran amuk warga setelah aksi mereka terungkap di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam peristiwa tersebut, satu orang pelaku dilaporkan meninggal dunia.
Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan kejadian itu berlangsung di Dusun Sukarela, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, pada Senin sekitar pukul 09.00 WIB. Peristiwa tersebut sempat terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.
Cep Wildan membenarkan bahwa rekaman video tersebut berkaitan dengan aksi warga yang mengamankan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah tersebut. Menurutnya, setelah menerima laporan dari masyarakat, petugas piket Unit Reskrim dan SPK Polsek Pedes segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi sekaligus mengevakuasi dua orang yang diduga sebagai pelaku curanmor yang sebelumnya telah diamankan dan dihakimi oleh warga.
Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, satu orang pelaku berinisial A dinyatakan meninggal dunia. Sementara pelaku lainnya berinisial K alias E masih menjalani perawatan.
Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang diduga digunakan pelaku, satu unit sepeda motor milik korban, gagang kunci letter T, serta sebuah telepon genggam.
Selain itu, petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Karawang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Apabila mengetahui atau menemukan tindak pidana, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. (Ant/E-3)
