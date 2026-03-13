Jelang Idul Fitri, Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Sore Ini

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya .(Antara)

PRESIDEN RI Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (13/3) sore. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah mematangkan strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa rapat besar ini akan melibatkan seluruh jajaran menteri untuk memastikan pelayanan publik tetap terjaga selama periode mudik dan lebaran.

“Sore ini akan ada Sidang Kabinet mengenai kesiapan Lebaran pukul 16.00 WIB,” ujar Teddy saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).

Baca juga : Peran Strategis Seskab Teddy Diapresiasi, Pastikan Penanganan Bencana Sumatra Efektif

Pastikan Kesiapan Lintas Sektoral

Teddy menjelaskan bahwa Sidang Kabinet ini bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai aspek krusial secara optimal. Kehadiran para menteri Kabinet Merah Putih diharapkan dapat memberikan laporan terkini mengenai stabilitas harga pangan, kesiapan infrastruktur transportasi, hingga aspek keamanan nasional.

"Teddy menyebut rapat ini akan dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan berbagai aspek kesiapan menjelang Lebaran berjalan optimal," tulis keterangan tersebut.

Prosesi Pembayaran Zakat

Sebelum memasuki agenda Sidang Kabinet, rangkaian kegiatan di Istana Negara akan diawali dengan pemenuhan kewajiban religius para pejabat negara. Presiden beserta para anggota kabinet dijadwalkan menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Sebelum sidang kabinet dimulai, agenda akan diawali dengan kegiatan pembayaran zakat mal dan zakat fitrah oleh para anggota kabinet kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 15.00 WIB," pungkasnya. (Bob/P-2)