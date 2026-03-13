Jelang Idul Fitri, Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Sore Ini

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (13/3) sore. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah mematangkan strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa rapat besar ini akan melibatkan seluruh jajaran menteri untuk memastikan pelayanan publik tetap terjaga selama periode mudik dan lebaran.
“Sore ini akan ada Sidang Kabinet mengenai kesiapan Lebaran pukul 16.00 WIB,” ujar Teddy saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).
Pastikan Kesiapan Lintas Sektoral
Teddy menjelaskan bahwa Sidang Kabinet ini bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai aspek krusial secara optimal. Kehadiran para menteri Kabinet Merah Putih diharapkan dapat memberikan laporan terkini mengenai stabilitas harga pangan, kesiapan infrastruktur transportasi, hingga aspek keamanan nasional.
"Teddy menyebut rapat ini akan dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan berbagai aspek kesiapan menjelang Lebaran berjalan optimal," tulis keterangan tersebut.
Prosesi Pembayaran Zakat
Sebelum memasuki agenda Sidang Kabinet, rangkaian kegiatan di Istana Negara akan diawali dengan pemenuhan kewajiban religius para pejabat negara. Presiden beserta para anggota kabinet dijadwalkan menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
"Sebelum sidang kabinet dimulai, agenda akan diawali dengan kegiatan pembayaran zakat mal dan zakat fitrah oleh para anggota kabinet kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 15.00 WIB," pungkasnya. (Bob/P-2)
Keputusan zonasi tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para mantan ajudan dan pengawal saat berdinas di Kostrad dan Kopassus di kediamannya di Hambalang.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
Seskab Teddy Indra Wijaya tegaskan THR ASN, TNI-Polri, & Pensiunan 2026 cair 100%. Simak rincian anggaran Rp55 T, aturan THR swasta, hingga bonus ojol di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved