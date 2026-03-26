Lonjakan Signifikan, Trans-Jakarta Layani 1,1 Juta Pelanggan di Momen Lebaran

Ilustrasi(Dok. PT Transjakarta.)

TRANS-Jakarta mencatat dalam dua hari pelaksanaan tarif khusus Rp1, 21–22 Maret 2026, operator transportasi publik itu mencatat lebih dari 1,1 juta pelanggan, dengan puncak tertinggi terjadi pada 22 Maret yang mencapai 697.519 penumpang dalam sehari.

Kepala Departemen Humas dan CSR Trans-Jakarta, Ayu Wardhani mengatakan peningkatan signifikan tersebut tidak lepas dari kebijakan tarif murah yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik.

“Lonjakan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan transportasi publik untuk bermobilitas di momen penting, seperti silaturahmi maupun berwisata saat Lebaran. Kebijakan tarif Rp1 pada 21–22 Maret merupakan bentuk apresiasi agar masyarakat yang merayakan Lebaran di Jakarta dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan sangat terjangkau,” ujar Ayu melalui keterangannya, Kamis (25/3).

Sehari sebelumnya, jumlah pelanggan masih berada di angka 438.028. Namun dalam 24 jam, angka tersebut melonjak tajam, menandai pergeseran pola mobilitas warga yang memilih beraktivitas di dalam kota selama periode libur panjang.

Kepadatan penumpang pun terpantau terkonsentrasi di sejumlah simpul transportasi dan kawasan strategis. Halte Bundaran HI Astra menjadi titik terpadat dengan 8.910 pelanggan, disusul Ragunan (8.075), Juanda (6.842), Blok M (6.537), serta Kalideres (5.590). Lokasi-lokasi ini dikenal sebagai akses utama menuju pusat kegiatan, kawasan wisata, hingga titik transit antarmoda.

Tak hanya koridor BRT, lonjakan juga terjadi pada layanan non-BRT yang menghubungkan wilayah penyangga. Rute Bogor–Blok M mencatat angka tertinggi dengan 7.047 pelanggan, diikuti Pantai Maju–Balai Kota (6.046), Poris Plawad–Petamburan (5.798), PIK 2–Blok M (4.917), serta Ciputat–CSW (4.595).

Ayu menegaskan, di tengah lonjakan tersebut, Transjakarta tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas layanan, tetapi juga menjaga kualitas perjalanan pengguna.

"Fokus kami bukan hanya menambah kapasitas, melainkan memastikan pengalaman pelanggan tetap aman dan nyaman di tengah antusiasme yang luar biasa ini,” pungkasnya. (Far/I-1)