H-4 Lebaran, Dishub DKI Perketat Pemeriksaan Bus di Terminal Pulo Gebang

Sejumlah calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Minggu (8/3/2026).(Antara)

MENJELANG Lebaran, tepatnya H-4, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meningkatkan pengawasan kelaikan kendaraan melalui ramp check di Terminal Terpadu Pulo Gebang. Pemeriksaan ini ditujukan untuk seluruh bus yang akan beroperasi selama musim mudik.

"Untuk pelaksanaan ramp check, tentunya kita lakukan di setiap terminal masing-masing. Di Terminal Pulo Gebang, pemeriksaan terus diperketat, dilakukan oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Ujung Menteng yang memeriksa semua bus yang akan diberangkatkan dari terminal terpadu ini," jelas Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Ujang Harmawan, saat ditemui di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (17/3).

Ramp check ini dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh armada bus yang digunakan masyarakat mudik dalam kondisi aman dan siap beroperasi. Pemeriksaan mencakup berbagai komponen penting kendaraan, seperti sistem pengereman, kondisi ban, lampu, dan kelengkapan administrasi kendaraan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan bus yang mengangkut pemudik benar-benar dalam kondisi aman dan siap beroperasi," tambah Ujang.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan masih ada beberapa catatan teknis pada sejumlah bus. Meski demikian, temuan tersebut dianggap masih wajar dan tidak mengganggu kelayakan operasional kendaraan.

Dishub DKI tetap memberikan catatan kepada perusahaan otobus (PO) jika ditemukan kekurangan pada kendaraannya. Apabila kondisi bus tidak memenuhi standar keselamatan, operator diminta segera melakukan perbaikan atau bahkan mengganti armada yang akan digunakan.

"Kalau misalnya, catatannya banyak, kekurangannya cukup signifikan, maka kita minta kepada PO atau pemilik bus untuk menukar kendaraannya dengan yang lebih siap agar bisa mengangkut penumpang dengan aman dan selamat sampai tujuan," jelas Ujang.

Terminal Terpadu Pulo Gebang sendiri dikenal sebagai terminal bus terbesar di Jakarta dan menjadi salah satu titik utama keberangkatan pemudik menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Menjelang Lebaran, aktivitas di terminal ini meningkat seiring bertambahnya jumlah penumpang.

Dengan pemeriksaan kendaraan secara rutin, Dishub DKI berharap seluruh armada bus yang beroperasi selama masa mudik memenuhi standar keselamatan. Tujuannya adalah meminimalkan risiko kecelakaan di jalan dan memastikan perjalanan para pemudik aman serta nyaman hingga tiba di kampung halaman. (Ant/E-4)