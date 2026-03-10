Ramcheck Jelang Arus Mudik Dilakukan, Pastikan Keamanan Pemudik

Headline
DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon bersama Polresta Cirebon dan Dishub Jawa Barat melakukan pemeriksaan kendaraan atau ram check. Ramcheck dilakukan untuk memastikan kendaraan layak untuk digunakan pemudik.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ramcheck dilakukan di tiga titik, Selasa (10/3). Masing-masing di yakni PO Cahaya Bakti Utama (CBU) Terminal Sumber, PO Bhineka Sangkuriang di kawasan Ciperna, serta PO Sahabat di Kecamatan Weru.
Pemeriksaan pertama dilakukan di Terminal Sumber. “Pertama kami mengecek kendaraan bus PO CBU. Kemudian kedua di PO Bhineka Sangkuriang di Ciperna, dan terakhir ini di PO Sahabat.
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi menjelaskan, kegiatan tersebut difokuskan pada pengecekan kendaraan serta awak bus seperti sopir dan kondektur. “Alhamdulillah tadi untuk mengecek kesiapan baik itu awak kendaraannya, yaitu sopir maupun kondektur, dan kendaraannya,” tutur Dani.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas memastikan sejumlah komponen penting kendaraan berfungsi dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang. “Yang penting yang kami cek tadi pertama lampu-lampu, rem, kemudian juga pintu darurat,” tutur Dani. Mereka juga memeriksa ketersediaan hammer atau palu pemecah kaca jika nanti ada permasalahan di perjalanan yang darurat.
Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan beberapa kekurangan pada fasilitas keselamatan di dalam bus. “Temuannya, palu yang kurang jumlah yang dipersyaratkan. Jadi bagi awak kendaraan yang tadi ada temuan, kami sarankan agar segera melengkapi dan memperbaiki supaya perjalanan masyarakat yang akan melaksanakan arus mudik dan arus balik lancar dan selamat sampai tujuan,” kata Dani.
Selain kelayakan kendaraan, Dishub juga mengingatkan para pengusaha transportasi dan awak kendaraan agar memastikan kelengkapan administrasi serta kondisi kesehatan pengemudi. “Dari kami kepada pengusaha maupun awak kendaraan yang akan melayani masyarakat dalam kegiatan arus mudik dan arus balik ini diharapkan melengkapi administrasinya seperti STNK, kemudian SIM, dan cek kesehatan juga. Karena cek kesehatan salah satu yang penting demi kelancaran arus balik ini,” ujarnya. Usai diperiksa, stiker sebagai tanda bus sudah diperiksa pun ditempel.
Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan tes urine terhadap 15 sopir bus guna memastikan mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba.“Dari 15 sopir tersebut, hasilnya negatif dari penggunaan narkoba,” tutur Dani. (H-2)
