Pelindo Siapkan 20 Terminal Penumpang Hadapi Lonjakan Mudik di Pulau Sulawesi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memperkuat kesiapan layanan kepelabuhanan menjelang periode Angkutan Lebaran 1447 H/2026 M. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama musim mudik.

Executive Director Pelindo Regional 4, Abdul Azis mengatakan, perusahaan telah menyiapkan pelbagai aspek pelayanan di pelabuhan yang dikelola, khususnya terminal penumpang yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Pelindo Regional 4 menyiapkan fasilitas dan operasional terminal penumpang untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026. Kami memastikan layanan kepelabuhanan berjalan optimal, mulai dari kesiapan fasilitas, pengaturan arus penumpang, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Azis dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (10/3).

Baca juga : Sambut Arus Mudik Lebaran, Pemkab Klaten Apelkan 64 Armada Ambulans

Selama periode Angkutan Lebaran, Pelindo Regional 4 mengoperasikan 20 terminal penumpang di sejumlah pelabuhan wilayah Indonesia Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan bagi pengguna transportasi laut tetap lancar dan aman.

Selain menyiapkan infrastruktur, Pelindo juga memprioritaskan keselamatan operasional. Perusahaan terus meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan fasilitas terminal penumpang.

Pada periode Angkutan Lebaran sebelumnya, operasional terminal penumpang di wilayah Regional 4 tercatat berjalan lancar tanpa insiden kecelakaan maupun fatalitas.

Baca juga : Ramcheck Jelang Arus Mudik Dilakukan, Pastikan Keamanan Pemudik

Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M Palesang mengatakan, pihaknya telah memetakan sejumlah pelabuhan yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang tertinggi selama mudik Lebaran tahun ini.

“Berdasarkan evaluasi operasional tahun sebelumnya, pelabuhan dengan arus penumpang terbesar berada di Makassar, Balikpapan, Ambon, Parepare, dan Ternate. Kami fokus memperkuat pelayanan di kelima pelabuhan tersebut selama Angkutan Lebaran,” jelas Yusida.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelindo menyiapkan sejumlah langkah operasional, mulai dari optimalisasi fasilitas terminal, pengaturan arus penumpang, hingga penguatan koordinasi dengan operator kapal dan instansi terkait.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator kapal, KSOP, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya agar pelayanan penumpang selama mudik Lebaran tetap tertib, aman, dan nyaman,” tandas Yusida.

Dengan berbagai persiapan tersebut, Pelindo Regional 4 optimistis pelayanan penumpang selama Angkutan Lebaran 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Indonesia Timur. (H-2)



