Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ANCAMAN terhadap keamanan kecerdasan buatan (AI) memasuki babak baru. Google baru saja mengungkapkan adanya serangan siber skala besar yang menargetkan model AI andalan mereka, Gemini.
Serangan ini bukan bertujuan merusak sistem, melainkan untuk mencuri "otak" atau logika internal Gemini guna menciptakan model tiruan yang lebih murah.
Berdasarkan laporan terbaru dari Google Threat Intelligence Group (GTIG) yang dirilis pada Kamis (12/2), para pelaku melancarkan apa yang disebut sebagai model extraction attacks atau serangan distilasi.
Serangan ini dilakukan secara sistematis dengan mengirimkan lebih dari 100.000 prompt (perintah teks) ke sistem Gemini. Tujuannya adalah mengumpulkan respons dalam jumlah masif untuk memetakan perilaku, proses reasoning, hingga logika internal Gemini.
Data yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk melatih model AI baru. Dengan metode ini, pelaku bisa memiliki AI dengan kemampuan setara Gemini tanpa harus mengeluarkan biaya riset dan pengembangan triliunan rupiah. GTIG mencatat bahwa serangan ini sangat intensif menyasar kemampuan Gemini dalam bahasa non-Inggris.
"Serangan ekstraksi model terjadi ketika pelaku menggunakan akses legitimate untuk secara sistematis memeriksa model machine learning matang guna mengekstrak informasi untuk melatih model baru," jelas GTIG dalam laporan mereka.
Menariknya, GTIG mengonfirmasi bahwa aksi ini bukanlah serangan dari kelompok peretas yang didukung negara (Advanced Persistent Threats/APT). Ini murni merupakan upaya pencurian kekayaan intelektual (IP theft) yang melanggar Terms of Service Google.
Google berhasil mendeteksi dan memitigasi kampanye ini, termasuk menonaktifkan akun-akun terkait serta memperkuat kontrol keamanan pada Gemini untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut melalui API mereka.
Fenomena ini mulai marak sejak kuartal akhir 2025. Persaingan industri AI yang kian panas memicu risiko pencurian teknologi yang lebih agresif. John Hultquist, Chief Analyst GTIG, mengibaratkan Google sebagai canary in the coal mine atau indikator awal bagi perusahaan AI lainnya.
Jika raksasa sekelas Google bisa menjadi target, maka perusahaan AI lain diprediksi akan menghadapi ancaman serupa. Selain ekstraksi model, laporan tersebut juga menyoroti tren penggunaan AI oleh kelompok kriminal untuk pembuatan malware, pengintaian (reconnaissance), dan serangan phishing yang jauh lebih realistis.
Para ahli memperingatkan bahwa serangan distilasi ilegal ini mengancam investasi besar di sektor AI yang mencapai nilai fantastis. Google kini menekankan pentingnya pemantauan API secara ketat dan penerapan pertahanan real-time untuk melindungi integritas model AI dari upaya kloning ilegal. (Z-10)
Google kembali meluncurkan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang semakin mempermudah penggunaannya.
Google menegaskan tidak menggunakan email Gmail untuk melatih Gemini AI. Klaim viral dibantah, dan Malwarebytes mencabut artikelnya setelah terjadi kesalahpahaman.
Ingin hasil foto keluarga seperti studio profesional? Ini 25 contoh prompt Gemini AI terbaik, dari gaya studio, monokrom, outdoor, hingga close-up realistis dan estetik.
Gemini AI kini menjadi pilihan favorit pasangan muda yang ingin memiliki foto prewedding menawan tanpa harus melakukan pemotretan mahal.
Ingin foto prewedding terlihat lebih dramatis, romantis, dan aesthetic tanpa harus jago editing? Kamu bisa memanfaatkan prompt Gemini AI untuk edit foto prewedding.
Google Pixel 10a hadir dengan layar 3.000 nits, fitur Satellite SOS, dan update Android 7 tahun. Cek spesifikasi dan harga terbaru Rp8 jutaan di sini!
Google Indonesia luncurkan Lyria 3, fitur pembuat musik AI Gemini. Ciptakan lagu 30 detik dengan jaminan keamanan data & privasi sejak tahap desain.
Google menghadirkan pembaruan pada Google Gemini sebagai asisten AI pribadi yang bukan hanya responsif, tetapi juga proaktif.
Vice President Google Darren Mowry memperingatkan dua jenis startup AI yang berisiko sulit bertahan, yakni LLM wrapper dan agregator AI, jika tidak memiliki diferensiasi bisnis yang kuat.
Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan pemesanan hotel secara daring, menyusul ditemukannya dugaan peretasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved