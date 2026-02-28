Google Lyria 3: Fitur Musik AI Gemini dengan Keamanan Privasi Tinggi

Google Lyria 3.(Dok. Google)

GOOGLE Indonesia secara resmi memperkenalkan Lyria 3, fitur pembuat musik berbasis kecerdasan buatan (AI) terbaru yang terintegrasi dengan ekosistem Gemini. Mengusung teknologi dari Google DeepMind, Google Lyria 3 memungkinkan pengguna menciptakan lagu orisinal berdurasi sekitar 30 detik lengkap dengan instrumen, vokal, hingga lirik hanya melalui perintah teks.

Dalam acara temu media di Jakarta pada Jumat (27/2/2026), Manajer Komunikasi Google Indonesia, Feliciana Wienathan, menekankan bahwa pengembangan Google Lyria 3 berpijak pada pilar keamanan dan privasi yang sangat ketat.

Keamanan Sejak Tahap Desain (Privacy by Design)

Berbeda dengan platform AI generatif lainnya yang seringkali baru memikirkan aspek keamanan setelah produk diluncurkan, Google mengklaim Lyria 3 dibangun dengan prinsip "Security by Default" dan "Privacy by Design".

Baca juga : Bikin Lagu, Desain Kartu Ucapan, sampai Riset Bisnis: Gaya Hidup Digital dengan Google Gemini

Feliciana menjelaskan bahwa perlindungan data pengguna sudah menjadi bagian dari arsitektur awal produk, bukan sekadar fitur tambahan. "Kita sebisa mungkin memikirkan privasi dari awal. Dan itu bukan hanya muncul atau ide yang ketika produknya sudah jadi baru kita berpikir," tegasnya.

Hal ini krusial mengingat isu hak cipta dan penyalahgunaan identitas suara (deepfake) menjadi tantangan besar di industri musik AI saat ini.

Fitur Utama Google Lyria 3:

Komposisi Utuh: Menghasilkan trek musik 30 detik mencakup instrumen, vokal natural, dan lirik.

Visual Kreatif: Mampu menciptakan ilustrasi sampul lagu (cover art) secara otomatis.

Orisinalitas: Model dilatih berdasarkan prinsip AI untuk meminimalisir kemiripan (likeness) yang tidak sah.

Menjawab Kekhawatiran Hak Cipta Musik AI

Integrasi Google DeepMind dalam Lyria 3 juga membawa teknologi watermarking digital yang bertujuan untuk menandai bahwa sebuah karya merupakan hasil kreasi AI. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran misinformasi atau klaim karya secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga : Google Tambahkan AI Inbox di Gmail, Berikut Kegunaannya!

Feliciana menambahkan bahwa model yang dilatih Google diusahakan semaksimal mungkin untuk tetap menghormati hak kekayaan intelektual. "Mungkin sebisa mungkin model yang kita train berdasarkan prinsip-prinsip AI. Jadi memang mungkin kemiripan, likeness, diusahakan semaksimal mungkin (dihindari)," pungkasnya.

Dengan peluncuran ini, Google mempertegas posisinya dalam persaingan AI generatif global, sembari memastikan bahwa inovasi teknologi di Indonesia tetap menjunjung tinggi etika digital dan perlindungan konsumen.