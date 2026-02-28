Bikin Lagu, Desain Kartu Ucapan, sampai Riset Bisnis: Gaya Hidup Digital dengan Google Gemini

Logo Gemini(Ist)

PERUBAHAN gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama saat Ramadan, semakin menunjukkan kebutuhan akan perencanaan yang lebih rapi, personal, dan serba cepat.

Dari mengatur jadwal buka puasa bersama, mencari inspirasi menu sahur, hingga merancang side hustle musiman, semuanya kini bergerak dalam ritme digital.

Melihat dinamika itu, Google menghadirkan pembaruan pada Google Gemini sebagai asisten AI pribadi yang bukan hanya responsif, tetapi juga proaktif.

Communication Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan, menjelaskan bahwa tren pencarian masyarakat menunjukkan perubahan perilaku yang semakin spesifik dan terarah.

“Dari yang kita lihat, masyarakat di Indonesia mencoba bertahan dengan berbagai macam perubahan. Ada pergeseran untuk lebih ke planning, bertahan tapi yang lebih terstruktur, planning yang lebih baik, dan juga ingin meminta teknologi, meminta bantuan yang lebih detail, lebih akurat, dan langsung bisa dikerjakan secara otomatis,” ujar Feliciana dalam sesi pemaparan kepada media.

Menurutnya, masyarakat kini tidak hanya mencari informasi umum, melainkan solusi yang personal dan bisa langsung dieksekusi. Di sinilah Gemini diposisikan bukan sekadar chatbot, melainkan asisten AI yang powerful dan proaktif.

“Gemini bisa membantu teman-teman atau seluruh masyarakat Indonesia menjadi asisten AI pribadi yang powerful dan yang paling penting adalah proaktif. Dengan sekadar teks, dengan perintah sederhana, bisa membantu membuat dan menghasilkan permintaan dalam hitungan detik,” jelasnya.

Dari Kartu Ucapan hingga Lagu Orisinal

Feliciana mencontohkan hal-hal sederhana namun relevan dalam keseharian Ramadan.

Membuat kartu ucapan digital, misalnya, yang sebelumnya mungkin membutuhkan beberapa aplikasi sekaligus seperti desain, edit gambar, hingga penulisan teks, yang kini bisa dirangkum dalam satu prompt.

“Hal-hal seperti bikin undangan bukber atau kartu ucapan Ramadan yang bisa dibagi ke grup chat keluarga, itu sekarang bisa langsung dihasilkan dalam hitungan detik. Jadi kreativitas segala macam ide yang unik dan lucu bisa langsung muncul tanpa harus pindah-pindah aplikasi,” katanya.

Tidak berhenti di desain visual, Gemini juga memperkenalkan fitur multimodal terbaru yang memungkinkan pengguna menciptakan lagu orisinal berdurasi 30 detik hanya dari deskripsi teks.

Fitur ini membuka ruang kreativitas baru, terutama bagi konten kreator maupun pelaku usaha kecil yang ingin membuat materi promosi yang berbeda.

“Teman-teman bisa mendeskripsikan genre, suasana hati, kenangan tertentu, bahkan memasukkan instrumen seperti gamelan atau rebana. Dalam hitungan detik bisa langsung dihasilkan lagu orisinal lengkap dengan cover art-nya,” ungkap Feliciana.

Ia menegaskan, kekuatan AI tidak hanya pada kecepatannya, tetapi pada kemampuannya menerjemahkan detail prompt menjadi output yang relevan dan siap pakai.

Bantu Side Hustle dan Riset Pasar

Dalam konteks ekonomi kreatif Ramadan, Gemini juga diperkenalkan sebagai alat untuk membantu riset bisnis. Melalui fitur deep research, pengguna bisa meminta analisis peluang pasar, perilaku konsumen, hingga strategi pemasaran hanya dengan percakapan berbasis teks.

“Kalau punya ide bikin side business, misalnya jualan hampers dengan tema tertentu, kita bisa minta Gemini untuk melakukan riset pasar. Opportunity-nya di mana, market behavior-nya seperti apa, strategi marketing-nya bagaimana. Jadi bukan cuma ide, tapi langsung dapat insight yang bisa dieksekusi,” jelas Feliciana.

Bahkan, setelah riset dilakukan, pengguna dapat langsung meminta Gemini membuatkan poster, daftar menu, hingga konsep konten promosi. Pendekatan ini dinilai mampu memangkas waktu produksi sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil.

Personalisasi untuk Produktivitas dan Kesehatan

Gemini juga terintegrasi dengan berbagai produk Google, termasuk kalender digital. Feliciana memberi contoh bagaimana personalisasi ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

“Misalnya saya perempuan 25 tahun dengan target menurunkan berat badan lima kilo dalam tiga minggu. Saya cukup kasih informasi itu ke Gemini, lalu minta dibuatkan jadwal olahraga sesuai target saya dan langsung dimasukkan ke Google Calendar. Itu mungkin terdengar simple, tapi dampaknya besar,” ujarnya.

Konsep personal dan proaktif menjadi pembeda utama. Gemini tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi membantu mengubah ide menjadi aksi nyata.

“Ini bukan cuma soal memberi jawaban. Tapi membantu aksi, membantu membuat ide dan inspirasi menjadi kenyataan,” tegas Feliciana.

AI sebagai Bagian dari Gaya Hidup

Peluncuran pengalaman Ramadan berbasis AI ini juga dihadirkan secara offline melalui aktivasi publik di Jakarta, agar masyarakat bisa mencoba langsung berbagai fitur dan skenario penggunaan.

Langkah ini menegaskan bahwa AI bukan lagi konsep futuristik yang jauh dari keseharian. Ia hadir dalam rutinitas paling sederhana: menyusun jadwal, membuat konten, merancang bisnis kecil, hingga menciptakan lagu untuk vlog mudik keluarga.

Dengan pendekatan yang semakin personal, Gemini diproyeksikan menjadi bagian dari gaya hidup digital masyarakat Indonesia yang bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan partner produktivitas.

Di tengah kebutuhan akan efisiensi dan kreativitas yang terus meningkat, AI yang proaktif tampaknya bukan lagi pilihan tambahan, melainkan fondasi baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. (Z-1)