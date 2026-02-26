AI Bantu Deteksi Dini Kanker Paru

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMANFAATAN teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau AI dinilai mampu mendukung tenaga medis dalam mengidentifikasi kanker paru sejak tahap awal, terutama melalui pendeteksian nodul atau benjolan kecil di paru-paru yang berpotensi berkembang menjadi ganas.
“Dalam pemeriksaan foto toraks, sistem berbasis AI dapat membantu menandai area yang dicurigai sebagai nodul paru yang memerlukan evaluasi lanjutan melalui pemeriksaan CT scan untuk karakterisasi yang lebih detail," ujar Dokter Spesialis Radiologi dr. Dewi Tantra Hardiyanto dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, penggunaan AI dalam pemeriksaan rontgen dada memungkinkan proses identifikasi area mencurigakan menjadi lebih cepat, sehingga pasien dapat segera dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan yang lebih akurat.
Dewi menyampaikan bahwa teknologi AI dapat membantu menandai bagian paru-paru yang diduga sebagai nodul sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan CT scan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tidak semua nodul paru mengarah pada kanker. Beberapa di antaranya bersifat jinak dan tidak membutuhkan penanganan intensif. Penilaian terhadap bentuk, ukuran nodul, serta faktor risiko pasien tetap menjadi dasar dalam menentukan tingkat kecurigaan, dengan keputusan akhir berada pada dokter.
Sementara itu, Dokter Subspesialis Onkologi Toraks dr. Sita Laksmi Andarini, Ph.D., Sp.P(K) menyebutkan bahwa pemanfaatan AI dalam proses skrining dapat meningkatkan efisiensi deteksi kanker paru, khususnya dalam mengenali nodul yang berpotensi ganas sejak dini.
“Dalam hal ini, proses skrining penyakit paru khususnya kanker paru dengan bantuan teknologi AI dapat membantu dokter melakukan deteksi secara lebih efisien,” kata dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Onkologi Indonesia DKI Jakarta itu.
Berdasarkan data GLOBOCAN 2020, kanker paru berada di posisi ketiga sebagai jenis kanker dengan jumlah kasus baru terbanyak di Indonesia. Banyak pasien baru terdiagnosis setelah memasuki stadium lanjut karena gejala awal penyakit ini sering kali tidak khas atau menyerupai gangguan pernapasan ringan. Dengan adanya pemanfaatan AI untuk deteksi kanker paru, diharapkan kasus dapat ditemukan lebih awal. (H-4)
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Penggunaan AI sebagai sarana terapi mengungkap fenomena "gunung es" kekerasan seksual ritual di Inggris. Pakar kepolisian mulai gelar pelatihan khusus.
Berdasarkan studi terkini, jumlah kasus kanker di tanah air diprediksi meningkat hingga lebih dari 70% pada 2050 jika upaya preventif dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini.
Lonjakan kebutuhan bandwidth interkoneksi data bukan cuma menyangkut pengguna, namun juga korporasi, serta sarana penghubung antar pusat data.
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Peneliti Universitas Notre Dame temukan kecerdasan umum tidak terletak pada satu wilayah otak saja, melainkan hasil koordinasi seluruh jaringan saraf.
PT Yonyou Network Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor bisnis.
Berdasarkan studi terkini, jumlah kasus kanker di tanah air diprediksi meningkat hingga lebih dari 70% pada 2050 jika upaya preventif dan deteksi dini tidak diperkuat sejak dini.
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Peneliti Universitas Notre Dame temukan kecerdasan umum tidak terletak pada satu wilayah otak saja, melainkan hasil koordinasi seluruh jaringan saraf.
Samsung Galaxy S26 Series hadir dengan 7 fitur AI seperti Now Brief, Circle to Search, dan integrasi Gemini untuk pengalaman lebih cepat, ringkas, dan aman.
Di tengah meningkatnya kebutuhan talenta digital, banyak perusahaan, terutama skala kecil dan menengah, masih menghadapi tantangan dalam proses rekrutmen yang memakan waktu dan biaya besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved