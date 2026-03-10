Customer Connect 2026 Jadi Wadah Mendorong Implementasi AI di Dunia Usaha

Forum bisnis AI in Action, Business in Motion (Yonyou Network Indonesia)

PT Yonyou Network Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor bisnis melalui ajang Yonyou Indonesia Customer Connect 2026 yang digelar di Pullman Jakarta Central Park. Forum bertema AI in Action, Business in Motion ini menghadirkan lebih dari 200 profesional industri, pemimpin bisnis, serta praktisi teknologi untuk membahas penerapan nyata AI di dunia usaha serta peluang transformasi digital di era ekonomi berbasis teknologi.

Sebagai perusahaan penyedia solusi perangkat lunak enterprise, PT Yonyou Network Indonesia berfokus pada pengembangan platform digital berbasis cloud, Enterprise Resource Planning (ERP), serta teknologi AI untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam forum tersebut, PT Yonyou Network Indonesia juga memperkenalkan pembaruan terbaru YonBIP V5 (Yonyou Business Innovation Platform) yang disertai demonstrasi produk. Platform ini mengintegrasikan kemampuan ERP, cloud computing, analitik data, serta kecerdasan buatan dalam satu ekosistem bisnis digital.

Baca juga : Feedloop AI-Pos Finansial Jalin Kemitraan Transformasi Digital

“Enterprise AI kini bukan lagi sekadar konsep teknologi, tetapi telah menjadi solusi nyata yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mempercepat inovasi bisnis,” ujar General Manager PT Yonyou Network Indonesia, Bruce Xu, saat memperkenalkan pembaruan YonBIP V5 dalam acara tersebut.

Melalui pembaruan ini, YonBIP V5 dirancang untuk membantu perusahaan mengintegrasikan proses bisnis secara lebih efisien, memanfaatkan analitik berbasis AI untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan otomatisasi operasional di berbagai fungsi perusahaan.

Acara ini juga menghadirkan pembicara dari sejumlah perusahaan teknologi dan konsultan global seperti PwC, China Telecom Global, Huawei Cloud, Sobot, dan DOC.AI, yang membagikan perspektif mengenai tren transformasi digital serta praktik terbaik implementasi AI di perusahaan. Selain sesi diskusi dan presentasi, kegiatan ini juga menampilkan sejumlah booth teknologi dari berbagai mitra, di antaranya Vector Consulting Group, OCBC, HIKVISION, Sobot, KUPU, dan iData, yang menampilkan berbagai solusi dan inovasi digital bagi dunia usaha.

Baca juga : Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

Diskusi turut menghadirkan perwakilan industri seperti Vector Consulting Group, Wilmar Consultancy Services, serta Aice yang berbagi pengalaman terkait penerapan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi bisnis.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Orang Tua Group dan OCBC sebagai sponsor yang turut berpartisipasi dalam mendukung terselenggaranya forum diskusi mengenai transformasi digital dan pemanfaatan teknologi AI di dunia usaha.

Melalui pengembangan platform seperti YonBIP serta kolaborasi dengan berbagai mitra industri, PT Yonyou Network Indonesia berharap dapat terus mendukung percepatan transformasi digital dan penerapan teknologi AI di berbagai sektor industri di Indonesia. (E-3)