Peran CFO kian Strategis Hadapi Tekanan Ekonomi dan Transformasi Digital

Indonesia Best CFO Awards 2026(MI)

Peran Chief Financial Officer (CFO) semakin strategis dalam menjaga stabilitas bisnis sekaligus mengarahkan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi, transformasi digital, dan tuntutan keberlanjutan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, CFO tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengelola keuangan, tetapi juga menjadi pengambil keputusan strategis dan penggerak inovasi.

Hal ini mengemuka dalam ajang Indonesia Best CFO Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi Group sebagai bentuk penghargaan terhadap para CFO yang dinilai mampu menjaga kesehatan finansial perusahaan sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang. Mengacu pada penelitian Asia Pacific Mandatory Sustainability Reporting (2024), CFO memiliki peran penting dalam mengelola pelaporan keberlanjutan yang semakin kompleks, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menciptakan nilai bisnis melalui praktik yang berorientasi pada keberlanjutan.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan menilai CFO kini menjadi aktor kunci dalam menjaga arah perusahaan.

“Dalam situasi ini, peran CFO menjadi krusial, tidak hanya sebagai pengelola keuangan, tetapi juga innovator, pengambil keputusan strategis, dan pemimpin transformasi digital,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2).

Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi operasional masih menjadi tantangan bagi banyak perusahaan.

“Hasil riset kami menyatakan bahwa hanya ada 11,3% perusahaan yang kami teliti berhasil menyeimbangkan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BO/PO di rentang 1%-50%). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya operasional masih menjadi sebuah tantangan bagi sebagian besar perusahaan,” ujarnya.

Finance & Commercial Director sekaligus Board Member Tripatra Engineers & Constructor Benny Joeseop menyebut CFO kini dituntut berperan sebagai perancang nilai berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan ESG.

“Mengenai peran CFO di industri, di perusahaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Saya membawakan topik CFO sebagai arsitek untuk nilai yang berkelanjutan, khususnya bagaimana disiplin dalam kapital, digital, dan ESG in action,” ujarnya.

Ia menambahkan CFO menghadapi sejumlah tantangan utama, mulai dari efisiensi modal hingga keseimbangan strategi jangka pendek dan panjang.

“Menurut kami ada empat challenge yang sangat-sangat di depan untuk para CFO di Indonesia khususnya. Bagaimana memastikan capital efficiency, bagaimana kita bisa optimasi working capital, dan bagaimana mem-balance antara short-term dengan long-term,” tegasnya.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, ia juga menekankan pentingnya likuiditas.

“Uang, cash adalah darah, tidak cuman king, darah. Liquidity planning ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Cash flow is the king,” katanya.

Ia menegaskan CFO kini tidak lagi hanya berfokus pada pelaporan.

"CFO tidak lagi cuma ngurusin numbers, tidak lagi cuma ngurusin reporting, tapi dituntut juga beberapa hal di mana kita harus bisa mendesain resilience, kita harus allocate capital wisely, mampu memungkinkan transformasi perubahan apalagi dalam volatilitas ekonomi, geopolitik, dan sebagainya,"

Penghargaan ini diberikan kepada para CFO yang dinilai mampu menjaga ketahanan perusahaan sekaligus mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. (E-3)