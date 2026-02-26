Ini 13 Tokoh Kripto dan Web3 Paling Berpengaruh di Indonesia Tahun 2025

Ilustrasi(Freepik)

COINVESTASI, media kripto dan Web3 terdepan yang didukung Indonesia Crypto Network (ICN), secara resmi mengumumkan penerima penghargaan Coinvestasi Most Impactful Figures 2025 (CMIF 2025).

Memasuki tahun keempat, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi individu yang memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi, mendorong pertumbuhan, serta membentuk arah perkembangan industri kripto dan Web3 di Indonesia.

Tahun ini, CMIF 2025 hadir dengan pendekatan yang lebih terstruktur melalui tiga kategori utama: Most Impactful Adoption Drivers, Most Impactful Industry Innovators, dan Most Impactful Regulation Contributors.

Ketiga kategori ini merepresentasikan pilar penting dalam industri, yakni perluasan adopsi publik, inovasi infrastruktur, serta kepastian regulasi.

"CMIF 2025 menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi yang terukur dan berdampak, sekaligus penegasan bahwa pertumbuhan ekosistem hanya dapat terjadi ketika adopsi, inovasi, dan regulasi berjalan beriringan," ujar Renata Situmorang, Project Manager CMIF 2025.

Pilar Adopsi, Inovasi, dan Regulasi

Dalam kategori Most Impactful Adoption Drivers, penghargaan diberikan kepada sosok yang fokus pada literasi dan pengembangan komunitas. Penerimanya adalah Niki Sekar Dewayani (Head of Community ICN), Setya Mickala (Founder Airdrop Finder), Yanzero (CTO IDRX), Febi Mettasari (Co-Founder Kwek Labs), Mario Nurcahyanto (Country Lead Superteam Indonesia), GuarEmperor (Crypto Early Project Researcher), dan Hoteliercrypto (Macro Observer).

Para tokoh ini dinilai berperan besar dalam melahirkan talenta baru dan memperluas jangkauan edukasi kripto ke berbagai daerah.

Sementara itu, kategori Most Impactful Industry Innovators yang fokus pada pengembangan produk dan infrastruktur dimenangkan oleh William Sutanto (CEO INDODAX), Nathanael Christian (CEO IDRX), Gabriel Rey (CEO Triv), dan Rieka Handayani (VP Corporate Communication Tokocrypto).

Mereka diakui atas langkah strategis dalam memperluas utilitas aset kripto dan meningkatkan literasi publik melalui berbagai inisiatif edukasi.

Untuk kategori Most Impactful Regulation Contributors, penghargaan diberikan kepada figur yang berperan dalam membentuk tata kelola industri: Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK) serta Robby Bun (Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia). Keduanya dinilai krusial dalam membangun ekosistem yang sehat melalui koordinasi intensif dengan regulator.

Selain penerima utama, Coinvestasi turut memberikan Honorable Mention kepada Andreas Tobing, Vanessa Michelle, Jonas Sunandar, Tigran Adiwirya, dan Yunepto atas kontribusi signifikan mereka bagi industri. CMIF 2025 menjadi refleksi bahwa kematangan industri kripto nasional merupakan hasil kolaborasi luas dari berbagai pihak yang bekerja secara konsisten di balik layar maupun di garis depan. (Z-1)