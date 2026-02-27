Tekankan Keamanan dan Kedaulatan Digital untuk Dorong Inovasi Kolektif

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Finnet Indonesia (Finpay) menekankan pentingnya dalam memperkuat inovasi dan transformasi digital nasional di tengah tantangan kedaulatan serta keamanan data.

Hal tersebut disampaikan Direktur Technology Product & Operation yang juga menjabat Plt Direktur Finance & Risk Management, Apep MK Noormansyah saat menerima penghargaan Digital Innovation Awards dan CIO & CTO Awards 2026. Ia menekankan bahwa inovasi digital harus dibangun secara kolektif dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk individu, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh tim Finnet yang terus berkomitmen menghadirkan solusi digital yang aman, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri serta masyarakat," kata Apep dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Menurutnya, transformasi teknologi tidak cukup hanya berfokus pada pengembangan sistem, tetapi juga harus memastikan keamanan, keandalan, serta relevansi layanan terhadap kebutuhan industri dan masyarakat yang terus berkembang.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay), Rakhmat Tunggal Afifuddin, sebelumnya juga menegaskan arah strategis perusahaan dalam momentum hari jadi ke-20. Ia menyatakan bahwa inovasi harus memberikan dampak jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan.

Rakhmat menegaskan Finnet terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan dampak berkelanjutan, tidak hanya melalui inovasi layanan pembayaran digital, tetapi juga dengan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian penting dari arah strategis perusahaan ke depan.

"Ke depan, kami berharap Finnet dapat terus berperan aktif dalam membangun ekosistem digital nasional yang aman, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia secara berkelanjutan," tuturnya. (H-2)