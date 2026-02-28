Pengembangan Permukiman di Sumut Kantongi Sertifikasi Lingkungan

GBCI menyerahkan penghargaan kepada Royal Botanica Park.(GBCI)

Green Building Council Indonesia (GBCI) menyerahkan penghargaan berupa sertifikat dan plakat Greenship Neighborhood versi 1.0 dengan peringkat Gold kepada Royal Botanica Park Sumatera untuk Cluster Grandis dan Livingston. Penyerahan dilakukan dalam acara yang berlangsung di Grand City Hall Medan, Sumatera Utara.

Ketua Umum GBCI, Ignesjz Kemalawarta, menyerahkan plakat kepada Commissioner Royal Sumatra, Tarman Hartono. Sementara sertifikat diterima oleh Housing Project Manager PT Majaindo Citra Swakarsa, Irwan Tenggara. Acara tersebut turut dihadiri Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.

"Perencanaan kawasan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Melalui skema Greenship Neighborhood, GBCI mendorong pengembangan kawasan yang terukur dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan air, limbah, konektivitas, dan ruang terbuka," ujar Ignesjz Kemalawarta.

Sertifikasi ini diberikan di tengah meningkatnya pertumbuhan kawasan perkotaan di Medan dan Deli Serdang yang membawa tantangan baru, seperti tekanan terhadap sumber daya air, peningkatan volume limbah, serta kebutuhan konektivitas dan kualitas lingkungan hunian.

Greenship Neighborhood merupakan sistem penilaian keberlanjutan pada skala kawasan, yang menilai aspek perencanaan dan pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari ekologi lahan, konektivitas, pengelolaan air dan sampah, hingga efisiensi energi serta kesejahteraan komunitas.

Royal Botanica Park Sumatera-Cluster Grandis dan Livingston memperoleh total 73 poin dalam proses penilaian berbasis kinerja. Peringkat Gold mencerminkan bahwa kawasan tersebut telah memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan GBCI dalam berbagai aspek pengembangan.

Ke depan, GBCI berkomitmen untuk terus memperluas penerapan standar kawasan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia, agar pertumbuhan kota dapat berjalan selaras dengan prinsip efisiensi sumber daya serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. (E-3)