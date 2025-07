CitraGarden Tawarkan Hunian Bergaya Mediterania Modern

Ilustrasi(CitraGarden)

CitraGarden City menghadirkan inovasi hunian dengan meresmikan Show Unit Cluster Malta, rumah 3 lantai terbaru yang mengusung arsitektur bergaya Mediterania modern. Acara soft opening ini menjadi momen penting untuk memperlihatkan secara langsung kualitas dan desain rumah kepada publik, khususnya bagi calon pembeli yang telah mengikuti proses pemasaran sejak beberapa bulan terakhir.

Head of Department Sales & Marketing CitraGarden City, Jeffrey Jie mengatakan bahwa Cluster Malta hadir dengan berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai pilihan hunian premium di Jakarta Barat. Selain desain fasad Mediterania yang elegan, cluster ini memiliki Right of Way jalan yang luas hingga 10 meter untuk jalan utama sehingga memberikan kenyamanan sirkulasi kendaraan dan suasana lingkungan yang lapang. Rumah 3 lantai di Cluster Malta ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp2 miliar.

“Dengan hadirnya show unit ini, calon pembeli kini dapat merasakan langsung kualitas dan kenyamanan rumah 3 lantai yang kami tawarkan. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk terus berinovasi dengan menghadirkan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan pasar masa kini,” ujar Jeffrey dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (12/7).

Untuk melengkapi kenyamanan hidup para penghuni, Cluster Malta juga dilengkapi dengan club house eksklusif yang menghadirkan fasilitas seperti private gym, swimming pool, dan area komersial yang terhubung langsung ke Sunset Avenue. Terletak di jalan utama kawasan Citra 8, cluster ini memiliki visibilitas tinggi dan kemudahan akses masuk.

“Kami percaya bahwa Cluster Malta akan menjadi jawaban bagi masyarakat urban yang menginginkan rumah modern, berkualitas, dan berada di lokasi strategis,” tambah General Manager Sales & Marketing CitraGarden City, Jimmy Soh.

Dengan lokasi yang terkoneksi langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, akses Tol JORR 2, serta dikelilingi oleh fasilitas kota seperti sekolah, rumah sakit, pusat belanja, dan area publik lainnya, Cluster Malta tidak hanya menawarkan kenyamanan tempat tinggal, tetapi juga menjadi investasi properti jangka panjang yang menjanjikan. (E-3)