HUT ke-80 RI Momentum Tingkatkan Kualitas Hidup Lewat Hunian dan Wisata

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sejumlah program digelar oleh Wika Realty yang mencakup sektor hunian, olahraga, dan perhotelan. Inisiatif ini dihadirkan untuk mendorong masyarakat merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih bermakna, seperti memperbaiki kualitas tempat tinggal, memanfaatkan fasilitas olahraga, dan menikmati layanan akomodasi di berbagai daerah.
Director of Development and Marketing Wika Realty, Adhi Priyanto Putro, menyampaikan bahwa momen kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia menilai bahwa hunian yang nyaman, akses olahraga, dan pengalaman menginap yang baik menjadi bagian dari makna kemerdekaan di kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin masyarakat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu punya hunian yang nyaman, bisa berolahraga dengan fasilitas modern, dan menikmati pengalaman menginap berkualitas di berbagai destinasi,” ujarnya.
Program Semarak Merdeka tahun ini mencakup berbagai kegiatan di sejumlah properti, klub olahraga, dan jaringan hotel yang dikelola WIKA Realty. Beberapa proyek perumahan dan apartemen di berbagai kota di Indonesia, fasilitas olahraga di Tamansari Sport Club, hingga hotel berbintang tiga hingga lima di dalam dan luar Pulau Jawa ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Promo ini berlaku di proyek-proyek unggulan seperti Tamansari Swarna (Palembang), Tamansari Cyber (Bogor), Tamansari Puri Bali Aruna (Depok), Tamansari Metropolitan Manado (Manado), Tamansari Skylounge Makassar (Makassar), Tamansari Grand Samarinda (Samarinda), Tamansari Skylounge Balikpapan (Balikpapan), dan Tamansari Bintaro Mansion (Tangerang Selatan).
Sementara di sektor perhotelan, jaringan hotel Wika Realty dengan lebih dari 3.000 kamar bintang tiga hingga lima juga turut merayakan HUT RI. Rangkaian program berlangsung sepanjang Agustus 2025 dan terbuka bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. (E-3)
Pemerintah resmi menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menghadirkan promo spesial berupa potongan harga tiket kereta api komersial hingga 20%.
Pelatihan pertanian organik yang diselenggarakan pada tanggal 5 dan 7 Agustus 2025 ini diikuti oleh 12 kelompok tani.
Keputusan penetapan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional adalah sebuah upaya untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
Perempuan Indonesia punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan, mulai dari pendidikan, perlawanan bersenjata, hingga politik.
Mempersiapkan akad kredit rumah atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah langkah penting dalam proses pembelian rumah.
Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya terus bertambah sehingga kebutuhan hunian semakin meningkat.
CitraGarden City menghadirkan inovasi hunian dengan meresmikan Show Unit Cluster Malta, rumah 3 lantai terbaru yang mengusung arsitektur bergaya Mediterania modern.
Pamulang dan Ciputat tengah mencuri sorotan kembali, terutama dari kalangan keluarga muda yang tengah berburu rumah pertama.
Kemudahan akses menuju kawasan Cibubur melalui tiga pintu tol sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan sektor perumahan Di wilayah timur Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved