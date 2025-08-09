HUT ke-80 RI Momentum Tingkatkan Kualitas Hidup Lewat Hunian dan Wisata

Ilustrasi(Wika)

Memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sejumlah program digelar oleh Wika Realty yang mencakup sektor hunian, olahraga, dan perhotelan. Inisiatif ini dihadirkan untuk mendorong masyarakat merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih bermakna, seperti memperbaiki kualitas tempat tinggal, memanfaatkan fasilitas olahraga, dan menikmati layanan akomodasi di berbagai daerah.

Director of Development and Marketing Wika Realty, Adhi Priyanto Putro, menyampaikan bahwa momen kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia menilai bahwa hunian yang nyaman, akses olahraga, dan pengalaman menginap yang baik menjadi bagian dari makna kemerdekaan di kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu punya hunian yang nyaman, bisa berolahraga dengan fasilitas modern, dan menikmati pengalaman menginap berkualitas di berbagai destinasi,” ujarnya.

Program Semarak Merdeka tahun ini mencakup berbagai kegiatan di sejumlah properti, klub olahraga, dan jaringan hotel yang dikelola WIKA Realty. Beberapa proyek perumahan dan apartemen di berbagai kota di Indonesia, fasilitas olahraga di Tamansari Sport Club, hingga hotel berbintang tiga hingga lima di dalam dan luar Pulau Jawa ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Promo ini berlaku di proyek-proyek unggulan seperti Tamansari Swarna (Palembang), Tamansari Cyber (Bogor), Tamansari Puri Bali Aruna (Depok), Tamansari Metropolitan Manado (Manado), Tamansari Skylounge Makassar (Makassar), Tamansari Grand Samarinda (Samarinda), Tamansari Skylounge Balikpapan (Balikpapan), dan Tamansari Bintaro Mansion (Tangerang Selatan).

Sementara di sektor perhotelan, jaringan hotel Wika Realty dengan lebih dari 3.000 kamar bintang tiga hingga lima juga turut merayakan HUT RI. Rangkaian program berlangsung sepanjang Agustus 2025 dan terbuka bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. (E-3)