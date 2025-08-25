Desa Pangauban Jadi Contoh Inklusif, Sobat Jiwa Ikut Rayakan Kemerdekaan

Potret kegiatan kegiatan Pulih Jiwa, Merdeka Raga(Pertamina Patra Niaga)

Lesmana, salah seorang sobat jiwa atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah pulih, mengaku gembira bisa turut merayakan HUT ke-80 RI. Meski memiliki riwayat kejiwaan yang buruk, ia kini membuktikan dirinya bisa kembali diterima di masyarakat.

"Dulu saya lebih banyak diam di rumah, tidak punya aktivitas dan seringnya melamun. Sekarang bisa ikut lomba dan tertawa bersama,” ujar Lesmana yang tinggal di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Momen itu menjadi salah satu potret kegiatan Pulih Jiwa, Merdeka Raga yang diinisiasi Fuel Terminal Bandung Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 RI. Kegiatan tersebut diikuti 12 ODGJ yang telah pulih bersama warga desa dan pendamping,

Baca juga : Meriahkan HUT ke-80 RI, Pertamina Patra Niaga Gelar Acara di 53 SPBU

Program pemberdayaan bagi sobat jiwa digelar demi menghilangkan stigma, memberikan pelatihan, dan membuka peluang kerja. Dampaknya sudah nyata. Dari program itu, sudah terbentuk 15 anggota kelompok usaha aktif, dengan pendapatan kelompok Rp5 juta per bulan. Mereka menghasilkan produk seperti makanan ringan dan lilin aromatherapy bahkan 50 kg eceng gondok dimanfaatkan setiap bulannya untuk menjadi tas eceng gondok.

“Semangat kemerdekaan adalah merdeka dari stigma dan diskriminasi. Kami ingin menunjukkan bahwa pulih itu mungkin, dan setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza.

Dengan kegiatan Pulih Jiwa, Merdeka Raga, Pertamina Patra Niaga berharap semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara setara oleh semua, tanpa terkecuali, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan saling menguatkan.

Acara ditutup dengan pembagian hadiah bagi para pemenang, disertai harapan agar Desa Pangauban bisa terus menjadi contoh desa inklusif di Kabupaten Bandung Barat. (E-3)