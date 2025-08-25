Seperti yang Dilakukan Ria Ricis, Ini Pentingnya Beri Self Reward pada Diri Sendiri

Influencer Ria Ricis.(Dok. Instagram Ria Ricis.)

RIA Ricis baru-baru ini dikabarkan telah menjalani perawatan di Korea. Ricis merasa bahagia dengan hasil yang ia dapat setelah menjalani perawatan. Ia tampak lebih glowing.

Selain itu, diketahui Ricis mengatakan perawatan yang ia jalani sebagai bentuk self reward. Seperti Ria Ricis yang memberikan self reward pada dirinya sendiri, apa pentingnya?

Memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai bentuk menghargai diri sendiri atau self reward bisa membantu menjaga kesehatan mental dan memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras dan lebih baik, serta dapat meningkatkan kepuasan diri. Lalu, apa saja manfaatnya pada kesehatan mental? Yuk, simak sebagai berikut, seperti dilansir dari situs kesehatan, Halodoc.

1. Memberi Perasaan Bahagia

Saat kamu memberikan hadiah untuk diri sendiri, otak akan melepaskan zat kimia bernama dopamin, yang bisa membuat kamu merasa lebih positif dan bahagia.

2. Tingkatkan Harga Diri

Self reward bisa membantu meningkatkan harga diri. Hal ini dikarenakan, pemberian hadiah bisa memvalidasi harga diri. Tingkat kepercayaan diri juga memengaruhi kesehatan mental seseorang.

3. Memberi Energi Positif

Self reward juga bisa menjadi cara bagus untuk memotivasi diri bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan tertentu. Saar kamu bekerja keras dan mendapatkan imbalan yang menyenangkan, kamu akan mengulangi sikap tersebut untuk mendapatkan apresiasi lainnya pada kemudian hari. Menghubungkan kerja keras dengan penghargaan secara efektif sangat bagus untuk memotivasi.

4. Hilangkan Rasa Lelah dan Stres

Self-reward bisa membantu menghilangkan stres dan kelelahan. Setelah memanjakan diri, kamu akan merasakan perasaan dan energi positif yang bisa membuat diri menjadi lebih siap untuk beraktivitas kembali dengan pikiran yang lebih segar, lebih fokus, dan percaya diri. (H-3)