Hadirkan Ruang Elegan dan Kontemporer Terinspirasi Budaya Lokal

Ilustrasi(Dok Amarta)

MENJAWAB tren interior bergaya kontemporer dan heritage, Idemu memperkenalkan Amarta, koleksi interior yang terinspirasi kekayaan tradisional dan budaya lokal. Koleksi ini menginterpretasikan kembali jiwa seni dalam ruang elegan yang modern dan penuh karakter.



Dengan kombinasi warna hangat, setiap elemen menghadirkan desain bersih dan kontemporer, menciptakan harmoni dalam setiap ruangan. Nama Amarta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti abadi atau tak lekang oleh waktu. Dalam budaya Jawa, Amarta juga dikenal sebagai nama kerajaan Pandawa dalam epos Mahabharata, simbol kejayaan, kehormatan, dan keindahan yang tak tergantikan. Terinspirasi makna tersebut, koleksi ini memadukan warisan budaya lokal dengan garis dan nuansa kontemporer, menghadirkan desain yang relevan dan tetap indah untuk masa depan.



Koleksi Amarta memperkenalkan warna Supreme Walnut, kayu klasik yang memberikan kehangatan dan sentuhan heritage pada setiap ruang. Warna ini menjadi pondasi yang memperkuat karakter elegan sekaligus timeless dari koleksi ini.



Sentuhan tradisional juga hadir melalui panel pintu dengan tekstur anyaman rotan (rattan weaving), menciptakan nuansa alami dan hangat namun selaras dengan estetika kontemporer.



Sementara itu, panel dengan tekstur halus seperti linen (linen weaving) memberikan kesan minimalis, namun tetap elegan dan tradisional. Koleksi ini menonjolkan sentuhan kontemporer dan klasik melalui pilihan handle terbaru.



Bronze Handle, dengan warna perunggu dan finishing halus, menambah kesan klasik pada kabinet. Z-Handle hadir dengan bentuk sudut Z modern, menggabungkan kesan tradisional, fungsional, dan elegan, cocok untuk berbagai jenis kabinet.



Sedangkan Built-in Horizon Handle memberikan tampilan seamless, minimalis, dan tetap mempertahankan konsep heritage, menciptakan kabinet yang rapi dan estetis.



“Kami terus berkomitmen memenuhi kebutuhan interior konsumen di Indonesia melalui koleksi premium," ujar Managing Director Vivere Group, William Simiadi, dalam keterangannya.



"Setelah Morihaus bergaya Japanese-Scandinavian, kali ini Amarta hadir membawa nilai warisan budaya lokal ke dalam desain interior modern," tambahnya.



Koleksi Amarta kini dapat dinikmati melalui showroom Idemu di seluruh Indonesia. Wujudkan interior impian Anda dengan sentuhan local heritage dan kontemporer, karena setiap ruang layak memiliki cerita yang tak lekang oleh waktu. (E-4)